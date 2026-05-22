Иран и США договорились о мире, официально это объявят в ближайшие часы, - Al Arabiya

США и Иран при посредничестве Пакистана заключили соглашение о прекращении войны. Официальные заявления об этом будут сделаны в ближайшие часы. Об этом сообщает саудовское издание Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.

Издание также приводит ключевые пункты достигнутого соглашения:

  • немедленное, всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на всех фронтах на суше, на море и в воздухе;
  • взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре;
  • прекращение информационной войны;
  • обязательство уважать суверенитет, территориальную целостность и невмешательство во внутренние дела;
  • гарантия свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе;
  • начало переговоров по нерешенным вопросам в течение следующих семи дней;
  • постепенная отмена санкций США в обмен на обязательство Ирана соблюдать условия соглашения.

Соглашение должно вступить в силу немедленно после его официального объявления обеими сторонами.

Как писал УНИАН, конфликт вокруг Ирана развивается по сценарию, схожему с войной во Вьетнаме, и, вероятно, завершится так же – нестабильным компромиссом без окончательного решения ключевых проблем. Наиболее вероятным сценарием станет соглашение о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства, но вопросы иранской ядерной программы и будущего режима останутся нерешенными.

Между тем аналитики Goldman Sachs констатируют, что в мае мировые запасы нефти и нефтепродуктов сокращались рекордными темпами из-за войны на Ближнем Востоке и резкого ограничения поставок через Ормузский пролив.

