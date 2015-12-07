Избирком Кривого Рога попросит Раду назначить перевыборы мэра

Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Кривой Рог - хорошие новости. Городской избирком принял обращение к Верховной Раде Украины о назначении новых выборов в Кривом Роге. В связи с многочисленными фальсификациями, нарушениями Закона и Конституции Украины», - написал он.

Как сообщал УНИАН, городским головой Кривого Рога во время второго тура выборов 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул. По данным ЦИК, Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

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18 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал в Facebook об открытии уголовного производства по ст.366 ч.1 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге по заявлению представителей партии «Объединение «Самопомич».

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у ЦИК нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов городского головы.

19 ноября Милобог обратился в Днепропетровский админсуд с требованием отменить постановление Криворожской ГТИК об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако после отказа Милобогу в удовлетворении иска 26 ноября ВР создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы.

Сегодня вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады по вопросам проверки фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября 2015 года видит основания для проведения повторных выборов в Кривом Роге.