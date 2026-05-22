Психологи назвали 7 главных черт людей, общающихся со своими питомцами

Многие владельцы домашних животных ловят себя на мысли, что они общаются с животными как с полноценными людьми - и это нормально.

Замечали ли вы когда-нибудь, что разговариваете со своими домашними животными? И не каким-то писклявым голосом, а так, будто они ваши человеческие соседи по комнате? Если да, то вы не одиноки. В этом нет ничего постыдного или странного, но вам, возможно, интересно, почему вы так поступаете.

Parade побеседовало с психологами, чтобы узнать больше о том, почему люди непринужденно болтают со своими питомцами, и помочь вам лучше понять это поведение.

Даже если вы не разговариваете со своими любимцами как с людьми, никогда не поздно начать или поддаться этому желанию, которое вы, возможно, подавляли. Узнав психологические причины такого стремления, вы, возможно, сможете спокойно болтать со своей кошкой или собакой, не боясь осуждения со стороны окружающих. В конце концов, общение (и разговор) лежит в основе большинства социальных взаимодействий.

Четыре психолога проанализировали причины, по которым владельцы домашних животных разговаривают со своими подопечными, и раскрыли психологию этого явления. Они также выделили семь качеств, характерных для людей, которые общаются с питомцами как с людьми.

Независимо от того, узнаете ли вы в этом описании себя или кого-то из знакомых, вы наверняка откроете для себя что-то интересное. И кто знает, возможно, вам захочется поделиться этим со своей сестрой, которая бурно спорит со своим котом, или с папой, который делится со своей собакой любимой футбольной статистикой.

Психология общения с животными

Доктор Джозеф Лаино, доктор психологических наук, психолог из Семейного медицинского центра Sunset Terrace при NYU Langone, отметил, что разговоры со своими питомцами обычно не считаются отклонением от нормы, поскольку "антропоморфизировать" (наделять человеческими качествами) домашних животных на самом деле может быть полезно для здоровья.

"Разговоры со своими питомцами помогают нам установить с ними связь, поскольку это помогает нам лучше понимать их и сопереживать им", – объяснил он.

Хотя вы можете подумать, что люди разговаривают с другими живыми существами, например с питомцами, потому что хотят быть понятыми (что иногда является правдой), это не всегда так.

"Разговоры с питомцами, как правило, связаны не столько с тем, что животное понимает человека, сколько с тем, как сам человек ищет связь, проявляет привязанность к питомцу и выстраивает определенный смысл в этих отношениях", – заявила доктор Мишель Голдман, психолог и медиа-консультант Исследовательского фонда надежды в борьбе с депрессией.

Зачем люди ведут беседы с любимцами

Доктор Лаино подчеркнул, что одна из главных причин, по которой люди разговаривают со своими питомцами как с людьми, заключается в том, что это помогает им чувствовать себя причастными, менее одинокими и дает им возможность выражать мысли и идеи, не боясь осуждения.

Доктор Брэнди Смит, кандидат психологических наук, лицензированный психолог из Thriveworks добавила, что разговоры с питомцами – это естественное поведение, так как коммуникация находится на переднем плане большинства видов человеческой деятельности.

"Общение в той или иной форме – это то, что мы склонны делать с другими живыми существами, – объяснила она. – То звание, что это живое существо является животным, а не человеком, не уменьшает склонности к развитию какой-либо формы коммуникации, которая для многих принимает форму разговора со своими питомцами как с людьми".

Доктор Голдман отметила, что хотя домашние животные не могут отвечать точно так же (когда к ним обращаются), они все же способны издавать звуки и реагировать, что может функционировать как особый вид коммуникации, приносящий пользу людям.

7 общих черт людей, которые разговаривают со своими питомцами

Людям нравится чувствовать связь, и разговоры со своими питомцами могут быть инструментом для регулярного достижения этого чувства. Доктор Лаино добавил, что разговоры с животными, как и с другими людьми, также могут помогать справляться со своими эмоциями.

Хотя это может показаться очевидным, доктор Лаино пояснил, что разговоры с питомцами также помогают людям укрепить связь с ними и одновременно снять стресс. Это позволяет людям реализовать свою потребность в проявлении заботы и опеки над своими любимцами.

1. Интровертность

Хотя так бывает не всегда, доктор Дженнифер Драгонетт, доктор психологических наук, психолог и инструктор по клиническим услугам в Newport Healthcare, отметила, что некоторые люди, разговаривающие со своими питомцами как с людьми, могут быть более сдержанными и замкнутыми.

"Интроверсия иногда может быть частью общей картины, – заявила доктор Драгонетт. – Для некоторых людей такое взаимодействие обеспечивает связь без тех требований, которые возникают в более сложных социальных условиях. Зачастую они возвращаются к этому как к способу перезагрузиться после долгого дня, наполненного межличностными контактами".

2. Эмпатичность

Как и следовало ожидать, доктор Драгонетт подчеркнула, что люди, разговаривающие со своими питомцами как с людьми, в целом более эмпатичны, лучше считывают окружающих и чувствительны к самым разным потребностям и чувствам. Доктор Лаино согласился с этим мнением.

"Разговаривая со своим питомцем, вы демонстрируете способность понимать, что может чувствовать другой или в чем он может нуждаться", – поделился он.

Владельцы домашних животных, демонстрирующие такое поведение, также склонны быть более внимательными. "Люди, которые разговаривают со своими питомцами, также с большей вероятностью учитывают чувства других, умеют считывать тонкие намеки и обращают внимание на невербальные сигналы", – добавила доктор Голдман.

3. Заботливость

Точно так же доктор Смит отметила, что те, кто разговаривает со своими питомцами как с людьми, обычно являются заботливыми личностями.

"Разговор со своим питомцем как с человеком демонстрирует определенный уровень заботы, потому что это вклад во внимание к вашей совместной жизни, – заявила она. – Это превращает опыт из простого сосуществования в более взаимозависимый жизненный путь".

4. Высокая ценность общения

Хотя большинство людей общаются регулярно, доктор Смит подчеркнула, что тот факт, что некоторые люди разговаривают со своими питомцами как с людьми, указывает на то, что они искренне любят общаться, особенно учитывая, что они не получают стандартного ответа.

"Человек, разговаривающий со своим питомцем как с человеком, показывает ценность самого процесса беседы, потому что он не обязан делать это в данной ситуации, но добровольно делает такой выбор, так как видит в этом смысл", – объяснила она, добавив, что таким людям часто приносит огромную пользу возможность просто выговориться своему любимцу.

5. Игривость

Поскольку домашние животные не могут отвечать на разговор так, как это сделал бы другой человек, доктор Голдман отметила, что игривость является общей чертой.

"Разговор с питомцем подразумевает определенный уровень креативности, особенно в воображении или проецировании того, как питомец думает или чувствует в ответ, – пояснила она. – Это предполагает воображение и оригинальность, которые приходят вместе с игривостью и восприятием безмятежности".

6. Экспрессивность

Ввиду того, что разговор является формой самовыражения, доктор Лаино отметил, что люди, разговаривающие со своими питомцами как с людьми, могут быть более экспрессивными.

7. Любящая натура

Разговоры с питомцами – это то, чего люди иногда стесняются, и именно поэтому многие из тех, кто так поступает, часто оказываются более любящими и нежными.

"Люди, которые разговаривают со своими питомцами, могут таким образом демонстрировать свой уровень комфорта в проявлении нежности и эмоциональной близости, – заявил доктор Лаино. – Этим людям комфортно облекать свои мысли и чувства в слова".

По сути, эти люди не боятся говорить о том, что они чувствуют, и показывать свои эмоции.

