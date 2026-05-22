Mazda представила новое поколение популярного кроссовера: сколько он будет стоить

Компания Mazda представила в Японии кроссовер CX-5 третьего поколения, сделав ставку на свой флагманский SUV для оживления глобальных продаж. Об этом популярный японский автопроизводитель сообщил в соцсети Instagram.

Новая версия, ставшая первой полноценной модернизацией CX-5 с 2017 года, получит сервисы Google для автомобилей, улучшенный комфорт, более просторный салон и больше места для пассажиров.

Габариты автомобиля (длина/ширина/высота) составляют 4690×1860×1695 мм соответственно, а колесная база – 2815 мм. Объем багажного отделения составляет 466 литров. Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель e-SKYACTIV G с "мягкой" гибридной системой (mild hybrid) мощностью 178 лошадиных сил.

Средний расход топлива составляет от 6,6 до 7,0 литра на 100 км пробега.

Как сообщают СМИ, стоимость новой Mazda CX-5 колеблется в пределах от 21 до 28 тысяч долларов. Таким образом, базовая цена кроссовера примерно на три тысячи долларов выше, чем у предыдущей модели, что можно считать существенным подорожанием.

По данным портала "УкрАвтопром", в текущем финансовом году Mazda планирует реализовать 350 тысяч автомобилей CX-5 в мире, что составляет более четверти от общего плана продаж компании.

Запуск новинки происходит на фоне того, как Mazda сокращает расходы на электрификацию – пересматривает в сторону уменьшения цели по продаже электромобилей и делает ставку на бензиновые и гибридные модели авто.

Напомним, недавно на Пекинском международном автосалоне представили новый кроссовер Freelander 8 – первую модель нового совместного бренда, созданного Jaguar Land Rover и Chery. Новинка выполнена в стиле предыдущих моделей Freelander. В частности, задняя стойка с треугольным остеклением напоминает модель первого поколения.

Сообщалось также, что компания Tesla работает над созданием нового компактного и более доступного электрического кроссовера. Речь идет об абсолютно новой модели, а не об обновленной или модифицированной версии уже существующих Tesla Model 3 или Model Y.

