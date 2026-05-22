Жорин назвал российский город, по которому надо бить дронами для расшатывания режима Кремля

Он отмечает, что этот город служит для России платформой для дестабилизации Европы.

Город Калининград в России может быть хорошей целью для атак дронов, заявил подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"Положительным сигналом считаю активизацию разговоров о российском Калининграде, который является платформой РФ для дестабилизации Европы. И с которым, очевидно, нужно что-то как можно быстрее делать", – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Да, добавил Жорин, этот город "может быть довольно хорошей целью для атак дронов". "Ведь ничто так не расшатывает путинский режим изнутри, как бомбардировки его "городов-бастионов". Истерия россиян по поводу БПЛА в Москве это доказывает", – отметил заместитель командира.

Значение Калининграда для России

Как сообщалось, ранее в Литве заявили, что НАТО имеет возможности уничтожить военную инфраструктуру России в Калининградской области. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что НАТО "имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы ПВО и ПРО в случае кризиса".

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что это заявление "граничит с безумием" и что он не считает, что его стоит воспринимать всерьез. По его словам, это заявление "скорее показывает, насколько экстремальны политики там".

