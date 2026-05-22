Яблоки, груши, вишни, абрикосы: чего не хватит летом из-за весенних заморозков в Украине

Деревья рано зацвели, и резкое похолодание нанесло им большой ущерб.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине часть плодовых деревьев рискует дать значительно меньший урожай. Отмечается, что наибольшая угроза нависла над косточковыми, в частности, абрикосами и кизилом.

Заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Кищак рассказала в комментарии УНИАН, что также пострадали персики, черешня, вишня и сливы.

"В этом году погодные условия, сложившиеся в марте-апреле, были неблагоприятными, в основном, для косточковых плодовых культур, к которым относятся слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алича и кизил, которые выращивают преимущественно на приусадебных участках. Среди них деревья кизила и абрикоса отличаются самым ранним цветением", – рассказала Кищак.

При этом урожай яблок и груш, в отличие от косточковых деревьев, не должен сильно ощутить влияние заморозков.

"Безусловно, ранние сорта косточковых культур, которые массово цвели во время двух волн длительного похолодания, попадают в зону риска частичной потери потенциала своей биологической продуктивности. Яблони и груши массово цвели в период, когда угроза заморозков миновала, поэтому уровень негативного влияния весенних заморозков на генеративную сферу этих культур незначительный", – отмечает специалист.

В то же время в настоящее время делать окончательные выводы о потерях урожая преждевременно, указывает профессор.

"В таких сложных условиях даже на отдельных адаптированных сортах абрикоса мы фиксируем образование завязи, которая еще будет проходить физиологическую волну опадения. Поэтому только в начале июня можно будет получить объективный прогноз урожайности большинства косточковых культур", – объясняет Кищак.

Как погода повлияла на урожай в Украине

Большинство косточковых деревьев рано зацвело и пережило после этого две волны заморозков, говорит специалист.

"В марте в течение довольно длительного периода отмечались аномально высокие температуры воздуха до +16–18°C, что спровоцировало раннее цветение абрикоса не только ранних, но и поздних сортов. За этот период также массово зацвели ранние сорта персика и черешни, частично вишни и сливы", – перечисляет Кищак.

Далее погодные условия резко ухудшились, к чему цветущие деревья были не готовы.

"Произошли две длительные волны понижения температур до 0–2°C, а в отдельных регионах до –4°C, а местами и до –7°C в ночное время. Бесспорно, это не могло не повлиять негативно на массовое осыпание цветков и ухудшение завязывания плодов. Поскольку критической температурой для бутонов является -3,5-4°C, для цветков – -2-2,5°C, а для завязи – -1-1,5°C", – констатирует профессор.

Урожай в Украине – основные прогнозы

Из-за погодных колебаний Украина может недополучить до половины урожая персиков и до 60% абрикосов, говорят аналитики. Пробел в предложении будет компенсировать импорт, и в зависимости от него цены на фрукты могут взлететь от 20% до 80%.

В то же время украинцам обещают хороший сезон клубники с достаточным предложением и доступными ценами. Еще в начале сезона этой ягоды не было ни дефицита, ни ажиотажа на клубнику.

