В батальоне Шабунина гибли люди, а он сидел дома и воровал сотни миллионов на грантах, – ветеран российско-украинской войны

Глава ЦПК Виталий Шабунин и его коллега-активист Шерембей во время активных боевых действий, когда их 207-й батальон несла большие потери, "служили" дома и "зарабатывали" средства на грантах. Явление фиктивной службы уже получило название "шабунинг". Об этом в интервью заявил ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.

В частности, ветеран рассказал подробности фиктивной службы Шабунина и Шерембея.

"Шабунин и Шерембей устроились на фиктивную службу. Они купили себе справки о непосредственном участии в боевых действиях. Какой это плевок в лицо, издевательство над остатками морали. Сколько людей погибло, а эти твари – живут дома, занимаются бизнесом, каждый день снимают видеоролики о какой-то там борьбе с коррупцией и получают за это деньги", – отметил он.

По словам ветерана, это явление получило название "шабунинг": когда за деньги или через связи договариваются о назначении на соответствующую должность. В целом, по данным Бойко, "антикоррупционная" структура Шабунина освоила за годы полномасштабной войны 188 млн грн.

"Шабунин и Каленюк заработали в 2025 году на хищении грантов 51,5 млн грн. В 2024 году – 58,5 млн грн. В 2023 году – 37 млн грн. В 2022 году – 41 млн грн. То есть вся эта техническая помощь, которая идет Украине, оседает в их карманах", – подытожил ветеран.

Как сообщалось ранее, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин уволился из ВСУ. Основанием для увольнения, по его словам, стало ухудшение зрения. Скорость "списания" Шабунина из армии и диагноз, на основании которого это было сделано, вызвали волну ироничных постов в соцсетях со стороны военных.

По данным ветерана российско-украинской войны Владимира Бойко, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. По его данным, только за время фиктивной службы в 207-м отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых". К уголовному производству в отношении Шабунина приобщены материалы об уклонении от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207 отдельном батальоне ТрО.

Центр противодействия коррупции поймали на масштабных махинациях с грантовыми средствами. Об этом заявила Общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", опубликовав соответствующие документы. Всего ОО "Центр противодействия коррупции" с 2013 года получила более $8 млн донорских средств.

