Лукашенко заявил, что сочувствует Зеленскому

Диктатор пообещал не нападать на Англию и Францию, но о странах Балтии умолчал.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко "пытается сочувствовать" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление беларуский диктатор сделал в ходе общения с подкронтольными ему СМИ.

"Вы заметили, никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку. Может, я не все знаю, это его дело", - заявил Лукашенко.

При этом он заверил, что Россия и Беларусь не собираются нападать на страны Европы.

"Ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и президент России", - сказал Лукашенко.

При этом он умолчал, что основная угроза от РФ и Беларуси исходит для стран Балтии и Польши, а не для Британии и Франции. Также Лукашенко явно "забыл", что перед полномасштабным вторжением Кремль и МИД РФ точно так же отрицали планы нападения на Украину.

Как писал УНИАН, ранее беларуский диктатор заявил, что Беларусь вступит в войну против Украины, если подвергнется агрессии. При этом он не уточнил, что может быть квалифицировано как агрессия.

Также Лукашенко выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. Причем как в Беларуси, так и в Украине.

