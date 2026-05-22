Лучшие стиральные машины 2026 года: какая модель покорила рынок и почему

Эксперты проверили популярную бытовую технику на прочность и назвали абсолютных лидеров.

Специалисты Института Good Housekeeping провели масштабное исследование рынка бытовой техники и определили главных фаворитов этого года. Результаты они опубликовали в своем материале.

Новинки получили массу полезных "фишек" – от автоматической дозировки геля до управления через смартфон, что значительно облегчает домашний быт.

Лучший выбор: Умная стиральная машина LG

Эта модель завоевала золото благодаря идеальному балансу вместимости, стильному дизайну и невероятной скорости.

Она стала абсолютным рекордсменом тестов: самая короткая программа длится чуть больше 15 минут, а полноценная стирка даже при максимальной загрузке занимает около получаса. Машина имеет удобный дисплей прямо на круглом регуляторе и яркую внутреннюю подсветку. Из минусов – к деликатным тканям она может относиться немного жестче, чем конкуренты.

Лучшее соотношение цены и качества: Стиральная машина Whirlpool

Этот вариант предлагает премиальные функции за вполне разумные деньги. Она отлично отстирывает грязь и сама подстраивает настройки под степень загрязнения белья.

Главная фишка модели – успешная борьба с вечной бедой машин с боковым люком: неприятным запахом и плесенью. Этого добились благодаря антимикробному покрытию уплотнителя и специальному режиму проветривания барабана. Однако за качество придется платить временем: циклы здесь длятся более часа.

Лучшая из вертикальных: Speed Queen TR7 Heavy Duty

Эта "вертикалка" с центральным активатором удивляет сочетанием ретро-дизайна и современных технологий. Она оказалась одной из самых тихих и в то же время самых бережных к одежде среди всех протестированных моделей, хотя пятна выводит на "ура".

Производитель настолько уверен в ее надежности, что дает редкую для рынка 7-летнюю гарантию. Единственное – из-за скромного объема постирать огромные одеяла или пуховики не удастся.

Лучшая стирально-сушильная машина: Samsung Bespoke AI All-in-One Vented Combo

Этот универсальный комбайн получил престижную награду за огромную вместимость, скорость и продуманную систему вентиляции. Обновленная технология позволяет полностью постирать и высушить большую порцию хлопковой одежды менее чем за два часа.

Машина имеет умный эко-режим, множество программ для разных тканей и двойной автодозатор жидкого порошка и кондиционера, запаса которого хватает почти на 50 стирок.

Лучшая компактная модель: Умная стиральная машина Miele

Идеальный вариант для небольших квартир или студий, где на счету каждый сантиметр. При ширине менее 60 см (24 дюйма) этот автомат легко впишется в узкую нишу, но спокойно вместит дневную норму белья для средней семьи.

Машина предлагает множество специальных программ ухода и уникальную систему поэтапной подачи моющих средств, которая значительно улучшает выведение сложных пятен.

Лучшая вертикальная машина без активатора: GE Profile

Мощная и производительная "вертикалка" без центрального вала, которая подкупает своей скоростью. Полный барабан белья она перестирает за рекордные 42 минуты, а освежить одежду в быстром режиме можно всего за 25 минут.

К тому же машина очень эффективно выжимает воду во время отжима, поэтому одежда сохнет в разы быстрее. Обратная сторона медали – из-за такой силы отжима она может быть не слишком бережной к тонким тканям.

Наиболее энергоэффективная: Стиральная машина Speed Queen FF7

Вариант для тех, кто терпеть не может сложные смарт-функции и приложения, а ценит максимальную выносливость и сумасшедшую экономию. Этот фронтальный автомат имеет 5 лет гарантии и стал абсолютным лидером по отжиму влаги.

Главный плюс – минимальное потребление электроэнергии, что сбережет ваш бюджет. Барабан здесь небольшой, поэтому машина лучше всего подойдет для холостяков или небольших семей.

Как устранить шум

Ранее УНИАН писал, почему стиральная машина сильно трясется во время работы. Хотя эта проблема может быть неприятной, особенно если вибрация громкая, к счастью, несколько простых регулировок обычно могут восстановить равновесие. Однако постоянные колебания могут указывать на проблему, требующую более пристального внимания.

