Бизнесу не хватает рабочей силы: спрос на каких работников вырос в 10 раз, – исследование

Работодатели нуждаются в работниках на производстве, в строительстве и в технических специальностях.

В Украине из-за дефицита кадров среди работодателей наиболее заметно вырос спрос на комплектовщиков, который за год подскочил почти в 10 раз. Медианная зарплата для таких работников составляет 27,5 тысячи гривень, говорится в исследовании "OLX Работа", которое есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что в производственной сфере фиксируется рост уровня предложения для:

сборщиков, +43% (медианная зарплата 31,3 тыс. грн);

помощников, +34% (медианная зарплата 27,5 тыс. грн);

конструкторов, +27% (медианная зарплата 32,5 тыс. грн);

машинистов экскаваторов, +22% (медианная зарплата 45 тыс. грн).

Востребованы и работники в сфере строительства и облицовочных работ, где дефицит кадров остается одним из самых существенных. В частности, за год в количестве объявлений наблюдается +37% на должность электрика (38,3 тыс. грн), +35% на разнорабочего (27 тыс. грн), +10% на каменщика (60 тыс. грн), +9% на монтажника (45 тыс. грн), сантехника (42,5 тыс. грн) и прораба (49,8 тыс. грн).

В категории розничной торговли в апреле 2026 года, по сравнению с прошлым годом, стали активнее публиковать предложения работы для супервайзеров, +43% в уровне предложений (медианная зарплата 48,8 тыс. грн), мерчендайзеров, +15% (21,5 тыс. грн).

Однако помимо "голубых" и "серых" воротничков, компании продолжают искать и специалистов из других сфер. Среди них – сфера IT. Сейчас на OLX открыто более 200 вакансий для специалистов в IT в различных компаниях. Это демонстрирует, что спрос на технических специалистов местами сохраняется, несмотря на высокую конкуренцию среди соискателей.

По словам руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной, потребности бизнеса часто не совпадают с желаниями кандидатов. В некоторых сферах количество откликов на одно объявление заметно выше, что свидетельствует о преобладании спроса над предложением.

Одной из таких категорий на платформе является реклама, дизайн и PR, где зафиксировано наибольшее количество вакансий, количество объявлений о которых сократилось. В частности, по сравнению с прошлым годом, среди работодателей заметно снизился спрос на:

копирайтеров, -86% (22,5 тыс. грн);

маркетологов, -51% (27,5 тыс. грн);

контент-менеджеров, -49% (18,5 тыс. грн);

SMM-менеджеров, -34% (21,3 тыс. грн).

На должность администратора также уменьшилось количество объявлений от компаний. В частности, в категории красоты и спорта (-53%) и гостинично-ресторанного бизнеса (-35%). Медианная зарплата установлена на уровне 20-23 тыс. грн.

Аналитики добавили, что работодатели нуждаются в работниках на производстве, строительстве и технических специальностях. Именно в этих категориях количество вакансий на платформе заметно растет. В то же время в сфере рекламы и коммуникаций предложений о работе заметно меньше, а конкуренция среди кандидатов высокая.

В Украине наблюдается дефицит кадров в рабочих специальностях. Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина сообщила, что большую часть всего дефицита составляют слесари, сварщики, электрики, токари, механики, водители, швеи, трактористы, упаковщики, каменщики и операторы машин.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что вследствие дефицита рабочей силы украинский бизнес начал массово привлекать кандидатов в возрасте от 50 до 60 лет и старше.

