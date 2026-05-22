'У них нет войск, чтобы изменить ход войны': Тимочко о возможном нападении беларусов

По словам Ивана Тимочко, Белоруссия вряд ли способна собственными силами провести хотя бы отвлекающую военную операцию против Украины.

Попытки россиян задействовать Беларусь в войне против Украины выдают их надежду переломить ход войны, но у них это не получится. Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный эксперт Иван Тимочко, отвечая на вопрос о возможном наступлении на Украину с территории Беларуси.

Он высказал мнение, что Россия сейчас проводит некий эксперимент на предмет способности и готовности задействовать белорусов в провокациях: "Если россиянам понадобится задействовать белорусов в этой войне, им придется задействовать на территории Беларуси примерно столько же собственных войск. Хотя бы 30-40 тысяч – это должны быть россияне, чтобы "погнать" белорусов в атаку", – сказал Тимочко.

Эксперт подчеркнул, что теми силами, которые сейчас есть в Беларуси, они вряд ли способны провести хотя бы отвлекающую военную операцию.

"Но для Путина это может быть одним из дополнительных, усиливающих факторов. Не забываем, кого уже использовала Россия: и самих россиян, и различные этносы с территории России, и северокорейцев, и иностранных наемников, и остарбайтеров, которых заставляют воевать. Также продолжается принудительная мобилизация на оккупированных территориях Украины", – сказал Тимочко.

Он согласен, что задействование против Украины дополнительных 50-60 тысяч военнослужащих могло бы усилить нагрузку на Силы обороны.

"Но это точно не то количество, которое может переломить ход войны. Задействовать Беларусь – это значит надеяться переломить ход войны", – подчеркнул военный эксперт.

Резкие заявления Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна вступит в войну против Украины, если подвергнется агрессии. При этом он не уточнил, что может быть квалифицировано как агрессия.

Впоследствии он сказал, что "старается сочувствовать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также заверил, что Россия и Беларусь не собираются нападать на страны Европы.

Добавим, что Россия и Беларусь завершили масштабные совместные учения ядерных сил, в ходе которых отрабатывали доставку боеприпасов, запуск ракет и переброску ракетных комплексов. В Институте изучения войны отметили, что Кремль все глубже интегрирует Беларусь в свою военную стратегию.

