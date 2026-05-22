Россия 'угоняет' украинские дроны в воздухе и уводит их в сторону НАТО, - The Telegraph

Над Литвой, Эстонией, Латвией и Финляндией все чаще гудят украинские беспилотники, которые взламывает и "угоняет" Россия. Россияне во время украинских атак начали перенаправлять эти БПЛА в сторону стран НАТО, что является доказательством того, что Кремль фактически начал новый этап войны, пишет The Telegraph.

"У России нет причин останавливаться, потому что на Москву не будут наложены никакие санкции или последствия, а отдача от прилагаемых усилий огромна. Тот факт, что GPS был заблокирован над обширной территорией Балтийского моря и за его пределами, должен был стать гораздо большим скандалом, чем это было на самом деле", - заявил Кейр Джайлз, научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Chatham House.

Отмечается, что перенаправление дронов Россией ставит под угрозу самое эффективное оружие в арсенале Украины. Летая достаточно низко, чтобы уклониться от радаров, и будучи достаточно дешевыми для развертывания в сотнях экземпляров, они наносили удары по РФ, но россияне нашли способ перехватывать их и использовать для своих собственных военных целей.

В издании напомнили, что украинские дроны, перенаправленные российским радиопомехами, с марта разбились в Эстонии, взорвались на нефтехранилище в Латвии и вынудили истребитель F-16 НАТО сбить дрон над эстонской территорией впервые в истории Альянса.

Более того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее была вынуждена уйти в отставку на этой неделе из-за вторжения дрона, произошедшего в прошлом году. Одна из партий коалиции отозвала свою поддержку из-за ее решения уволить министра обороны Андриса Спрудса за его реакцию на инцидент.

Как Россия "обманывает" украинские дроны

В издании подчеркнули, причина, по которой этот хаос распространяется по Прибалтике и Финляндии, кроется в уязвимости, существующей с момента изобретения GPS. Россия годами изучала эту технологию спутниковой навигации.

Журналисты отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину радиоэлектронная борьба превратилась из специализированного военного средства в оружие массового применения. Технология, лежащая в основе этого, проста: дроны перенаправляются с помощью двойной тактики, известной как подавление (джамминг).

В издании объяснили, что суть этой тактики заключается в том, чтобы "ослепить" GPS-приемник дрона мощным сигналом, отключив его от настоящих спутниковых сигналов. Дезориентированный приемник переходит в режим поиска, слепо сканируя пространство в поисках того, на что можно навестись. В этот момент транслируется поддельный сигнал, громче всего остального в небе, который заставляет дрон зафиксироваться на нем.

"Все слушают сигналы от спутников в космосе, глобальных навигационных спутников, и, к сожалению, мы, общественность, все используем незашифрованные открытые сигналы. Это означает, что их очень легко декодировать и использовать, но также очень легко написать программное обеспечение, способное транслировать вполне правдоподобные поддельные версии этих сигналов", - рассказал журналистам Рамзи Фарагер, исполнительный директор Королевского института навигации.

Фарагер отметил, что россияне заставляют украинские дроны "верить" в то, что они находятся гораздо глубже на территории России, чем на самом деле. Из-за этого беспилотники смещаются на запад, в сторону воздушного пространства стран НАТО.

Кроме того, РФ нередко вводит в навигационную систему ложные данные о времени, сдвигая его на годы, а иногда и десятилетия, в прошлое или будущее, добавил Фарагер. Он объяснил, что так можно вызвать зависание, перезагрузку или полный сбой "мозга" беспилотника.

"Это то, что часто называют "окирпичиванием", приводящим к сбою программного обеспечения. Они пытаются буквально вывести дроны из строя не путем указания неправильного местоположения, а путем подачи в компьютер настолько неверного времени, что программное обеспечение дает сбой и выходит из строя", - поделился Фарагер.

В издании добавили, что россияне взламывают украинские беспилотники благодаря целой сети со средствами радиоэлектронной борьбы. В ее центре находится мощный передатчик в Калининграде, который находится между Польшей и Литвой. Он работает непрерывно в течение многих лет, блокируя GPS-сигналы на сотнях километров в воздушном пространстве Прибалтики.

Фарагер в разговоре с журналистами отметил, что также есть доказательства того, что россияне испытали спутники, способные осуществлять подавление и подделку сигналов с орбиты.

Украина наносит ответные удары

В издании напомнили, что Украина стала активнее использовать оптоволоконные дроны, которые могут достигать целей на расстоянии примерно до 20 километров.

Кроме того, Украина применяет беспилотники с искусственным интеллектом, которые используют камеры и сопоставление с рельефом местности вместо GPS. Они могут поражать цели на расстоянии в почти 500 километров от своих операторов, не посылая сигналов, которые Россия могла бы подавить.

Теперь практически любой сигнал можно подавить

В издании подчеркнули, что сложность передаваемого сигнала неуклонно растет. Со временем все меньше типов сигналов остаются незаглушенными. Более того, Россия также развертывает собственные оптоволоконные дроны.

"По сути, сейчас все подвергается подавлению и подделке", - заявил в разговоре с журналистами Фарагер

По его мнению, долгосрочным решением являются "умные" антенны, которые известны как антенны с управляемой диаграммой направленности. Они могут отфильтровывать ложные сигналы и наводиться на настоящие.

Фарагер отметил, что такие антенны стоят очень дорого. Однако он считает, что по мере снижения цен эти антенны могут сделать российские средства РЭБ бесполезными.

Россия продолжает вести гибридную войну против Европы

Эксперты в разговоре с журналистами заявили, что тактика России может представлять собой акт агрессии против НАТО.

"Россия активно нарушает воздушное пространство НАТО и Европы", - сказал Спенсер Фарагассо, старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности.

По его словам, эти вторжения в воздушное пространство НАТО можно рассматривать как часть гибридной войны, которую РФ ведет против Европы уже много лет. Он подчеркнул, что Россия намеренно провоцирует политические кризисы внутри стран-членов Альянса.

Украинские дроны могли атаковать нефтебазу в Латвии из-за ошибки ИИ

Ранее латвийский общественный вещатель LSM писал, что украинские дроны могли пытаться атаковать объекты в Латвии из-за ошибки в работе бортового искусственного интеллекта.

Глава Центра компетенций беспилотных систем Вооруженных сил Латвии Модрис Кайришс предположил, что украинские беспилотники могли врезаться в резервуары на нефтяном терминале из-за того, что они визуально похожи на цели на российской территории.

Кайришс отметил, что заглушенный дрон не осознает, что находится на территории Латвии, а не России, поэтому может атаковать нефтяной объект на дружественной территории, если его бортовой ИИ распознает его как свою цель.

