После заявления Лукашенко о готовности ехать в Украину Сибига анонсировал визит Тихановской

Режим Лукашенко должен нести ответственность за содействие России в осуществлении агрессии против Украины, заявил министр.

В Украине считают странным заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности приехать в Украину. В то же время официальный Киев готов обсуждать весь спектр вопросов с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время ZOOM-брифинга с журналистами.

"Никаких дипломатических контактов, официальных контактов с белорусской стороной не было. Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть с кем встречаться. И в ближайшее время мы ждем с визитом в Украину Тихановскую. Поэтому у нас есть с кем разговаривать по всему спектру вопросов", – подчеркнул Сибига.

Также министр рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу принять меры для устранения угрозы со стороны территории Беларуси. Он напомнил, что эта страна несет ответственность за агрессию России против Украины.

"Все факты запуска ракет с территории Беларуси, как это имело место в начале войны, использование территории Беларуси для нападения на Украину – мы все это юридически зафиксировали и проинформировали в установленном порядке Организацию Объединенных Наций. Поэтому это также юридические основания для привлечения режима Лукашенко, и в том числе Лукашенко, к ответственности", – сказал Сибига.

В связи с этим, отметил глава МИД, был достигнут существенный юридический прогресс в создании Специального трибунала.

Призывы к международным партнерам

Сибига проинформировал своих коллег из стран-членов НАТО об угрозе со стороны Беларуси, о данных украинской разведки, свидетельствующих об этой угрозе.

"Я считаю, что все это неслучайно, что Россия эскалирует ситуацию через Беларусь на фоне других геополитических процессов, происходящих в Европе", – добавил глава МИД.

В этом контексте он упомянул о так называемых ядерных учениях России и Беларуси, которые являются нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Сибига сказал, что ожидает от международных партнеров твердой оценки, а не только осуждения:

"Это было одним из сегментов моего обращения к партнерам: не оставлять незамеченными попытки России вновь применять ядерный шантаж".

Вместе с тем глава МИД проинформировал коллег из Альянса об использовании белорусской инфраструктуры для нанесения ударов на территории Украины. Он выразил надежду, что партнеры будут принимать превентивные меры для минимизации и нейтрализации угроз.

Сибига заверил, что Украина всегда будет действовать соразмерно и реагировать на основе статьи 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самооборону.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия прилагает усилия, чтобы еще больше вовлечь Беларусь в войну против Украины. В частности, Москва рассматривает вариант проведения операций с территории Беларуси на Черниговско-Киевском направлении.

Как заявлял Зеленский, у россиян "очень много разных больных идей", поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута.

