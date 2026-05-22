Гороскоп на 23 мая по картам Таро: Девам - радость, Рыбам - не упустить возможности

Этот день принесет открытия некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 23 мая 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Суббота может запомниться важными решениями и эмоциональными ситуациями. Однако не стоит забывать о последствиях резких слов или поступков.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Колесница". У Овнов суббота пройдет в постоянном перемещении между делами, даже если изначально вы планировали спокойный день. Утром могут возникнуть бытовые или организационные задачи, которые придется решать без отлагательств. Из-за этого может появиться ощущение, что отдых постоянно "разрывается" на части. В отношениях с любимым человеком важно не переносить спешку и резкость в диалоги – вы можете звучать более категорично, чем думаете. Ближе к вечеру появится ощущение, что день был перенасыщенным, но контролируемым – вы все смогли сделать.

Телец

Ваша карта – "Четверка Пентаклей". Суббота для вас будет спокойной. Появится желание минимизировать затраты сил, денег и социального взаимодействия. Часть дня может уйти на бытовые дела или на наведение порядка в своих делах. Тельцы будут более внимательны к расходам, сейчас вы склонны отказываться от всего, что кажется необязательным. В отношениях возможно временное дистанцирование из-за потребности побыть в собственном пространстве. Ваш партнер/партнерша может воспринять это как холодность, хотя на самом деле вам просто нужно восстановить силы. Может появиться желание побыть в тишине без лишних задач и звонков.

Близнецы

Ваша карта – "Паж Мечей". У Близнецов день будет наполнен мелкими проверками и уточнениями. Вы будете часто уделять внимание задачам, требующим быстрой реакции. Возможны ситуации, когда придется исправлять неточности или разбираться в проблемах других людей. В общении вы будете говорить прямо, и это может звучать резче, чем вы планировали. В финансах важна внимательность, так как ошибки легко превращаются в лишние расходы. Ближе к вечеру стоит запланировать отдых или заняться тем, что вам нравится.

Рак

Ваша карта – "Двойка Пентаклей". Эта суббота будет немного разрываться между несколькими делами одновременно. Утром могут появиться семейные задачи, которые будут менять ваши планы в течение дня. Раки будут переключаться между домашними делами, поездками и помощью другим людям. Из-за этого день может казаться менее структурированным, чем хотелось бы. В финансах возможны небольшие, но незапланированные расходы. В отношениях важно быть честными и не доверять непроверенным фактам. Возможно, кто-то захочет проверить вашу реакцию на ложь – будьте осторожны.

Лев

Ваша карта – "Семерка Жезлов". У Львов суббота будет связана с необходимостью защищать свое время и личные планы. Могут появляться люди или ситуации, которые пытаются вовлечь вас в дела, которые вам сейчас не нужны. Часть дня уйдет на то, чтобы ограничивать чужие запросы, однако потом все пойдет так, как вы хотели. В отношениях с любимым человеком также важно прямо озвучивать границы, чтобы избежать накопления напряжения или ссор. Сейчас ваше настроение постоянно меняется, поэтому стоит контролировать эмоции. Есть риск наговорить лишнего, из-за чего на вас могут обидеться.

Дева

Ваша карта – "Восьмерка Пентаклей". У Дев этот день может незаметно перейти в режим "все доделать". Вы можете решить навести порядок в вещах, документах или завершить то, что долго откладывалось. День будет спокойным, но сосредоточенным на деталях. Вы будете обращать внимание на то, что другие обычно упускают. В отношениях важно не переходить к излишней критике – лучше поддерживать любые начинания. А еще есть вероятность сюрприза. Кто-то из близкого окружения неожиданно подарит вам радость и незабываемые эмоции ближе к вечеру.

Весы

Ваша карта – "Двойка Кубков". Суббота будет больше посвящена взаимодействию с людьми, чем личным делам. Может возникнуть ситуация, когда придется договариваться или подстраиваться под кого-то – сейчас важна согласованность действий. В отношениях со второй половинкой будет больше внимания к мелким реакциям. Возможен разговор, который сможет расставить все по своим местам. А еще стоит обратить внимание на собственное самочувствие. В последнее время вы много работали, поэтому есть риск усталости или перегорания – устройте полный релакс хотя бы в этот день.

Скорпион

Ваша карта – "Пятерка Пентаклей". У Скорпионов день может начаться с ощущения нехватки ресурсов – сил, времени или желания что-то делать. Возможны ситуации, когда что-то ломается, заканчивается или требует именно вашего внимания. А вот в отношениях важно не замыкаться в себе, даже если настроение не слишком коммуникабельное. Позвольте себе отпустить все проблемы и довериться судьбе. Вторая половина субботы может уйти на решение простых, но необходимых дел. Вы можете научиться справляться с неудобствами без лишней драматизации. Все, что происходит вокруг, воспринимайте как опыт.

Стрелец

Ваша карта – "Тройка Жезлов". У Стрельцов суббота будет связана с планами на будущее. Может появиться идея поездки, смены активности или небольшого расширения привычного круга дел. День хорошо подходит для подготовки чего-то, что еще не реализуется, но уже формируется. В быту вы будете больше ориентированы на то, что будет дальше, чем на текущие мелочи. В отношениях возможны разговоры о совместном развитии или путешествии. Появится ощущение перспективы, даже если она еще нечеткая. А одиноких представителей этого знака ждет интересное знакомство.

Козерог

Ваша карта – "Иерофант". Вы можете заниматься делами, которые имеют четкий порядок действий. День может включать также советы от старших или более опытных людей, которые стоит учесть. В отношениях будет гармония и поддержка. Возможно ощущение, что вы держите ситуацию под контролем благодаря дисциплине. Именно четкий план действий поможет быстрее достичь цели. Сейчас время, когда стоит действовать и не оставлять мечты "на лучшие времена".

Водолей

Ваша карта – "Паж Кубков". У Водолеев суббота будет эмоционально расслабленной. День может принести приятные моменты: сообщение, встречу или небольшое событие, которое улучшит настроение. Вы будете меньше сосредоточены на обязанностях и больше на том, что приносит комфорт. В быту захочется простых вещей без усложнений и лишнего планирования. В отношениях возможны теплые разговоры или совместное приготовление еды. У вас появится ощущение легкости и романтики. Не бойтесь напоминать о своих чувствах и быть собой.

Рыбы

Ваша карта – "Четверка Кубков". День подарит новые возможности, если Рыбы будут внимательными. Также стоит прислушиваться к собственной интуиции. Часть времени может уйти на пересмотр привычных занятий, однако проанализируйте, все ли из них вам полезны. В отношениях возможно эмоциональное отдаление без причины – это просто потребность во внутренней тишине. Откровенно поговорите о своем состоянии и все объясните без выдумок. Не забывайте, что правда всегда лучше, чем умалчивание. Вас поймут.

