Каково ваше истинное призвание по дате рождения: нумерологи раскрыли тайный код судьбы

Каждая дата рождения определяет истинные жизненные цели человека.

У всех нас разные жизненные цели, но некоторые люди понимают это, а некоторые игнорируют, но это не то, что вам следует игнорировать, потому что это ваше внутреннее призвание, которое вам нужно понять и ради которого нужно работать.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно нумерологии, каждая дата рождения связана с определенным типом внутреннего призвания, пишет The Times of India.

Каково ваше внутреннее призвание на основе вашего числа

Число 1 (Рожденные 1, 10, 19, 28)

Управляется: Солнцем

Эти люди управляемы Солнцем или Сурьей, которое символизирует власть, лидерство, энергию и жизненную силу.

Люди числа 1 рождены быть лидерами своей жизни. Им не нравится следовать за другими людьми, потому что они создают свои собственные правила и уверенно следуют им.

Число 2 (Рожденные 2, 11, 20, 29)

Управляется: Луной

Эти личности управляемы Чандрой или планетой Луна, которая символизирует эмоции, интуицию и чувствительность. Их называют миротворцами, потому что они всегда пытаются создать мирную обстановку, куда бы они ни пошли.

Они создают значимые отношения благодаря своему мирному и эмоциональному поведению. Они любят выстраивать сильную эмоциональную связь со всеми, кого любят.

Число 3 (Рожденные 3, 12, 21, 30)

Управляется: Юпитером

Эти люди управляемы Юпитером или Гуру Брихаспати, который символизирует творчество и духовное руководство.

Люди, рожденные в эти даты, часто любят давать духовные знания, обучая людей, чтобы они могли понять важность и силу духовности. Их внутреннее призвание – вдохновлять людей на духовный путь.

Число 4 (Рожденные 4, 13, 22, 31)

Управляется: Раху

Эти люди управляемы планетой Раху, которая символизирует материальные желания, одержимость и мирские амбиции. Эти люди рождены для того, чтобы достигать всех мирских удовольствий и роскоши, которых они желают.

Люди числа 4 по-настоящему конкурентоспособны и амбициозны, и они рождены, чтобы получать все, чего желают.

Число 5 (Рожденные 5, 14, 23)

Управляется: Меркурием

Эти люди управляемы Меркурием или планетой Буддха, которая символизирует свободу воли и хорошее общение.

Люди, рожденные в эти даты, стремятся к свободе, потому что им не нравится быть связанными кем-либо. Они любят путешествовать по новым местам, где они могут исследовать новые вещи в жизни и близко познавать жизнь.

Число 6 (Рожденные 6, 15, 24)

Управляется: Венерой

Эти люди управляемы планетой Венера, которая символизирует заботу, гармонию и баланс.

Люди с этой датой рождения рождены для того, чтобы опекать людей, которые им близки. Они чувствуют себя реализованными, когда дарят материнскую заботу людям, которых любят больше всего.

Число 7 (Рожденные 7, 16, 25)

Управляется: Кету

Эти люди управляемы планетой Кету, которая символизирует самоанализ, отстраненность и изоляцию.

Людям, рожденным в эти даты, необходимо заглянуть внутрь себя и работать над усилением своей внутренней силы посредством медитации и поиска духовных знаний.

Число 8 (Рожденные 8, 17, 26)

Управляется: Сатурном

Люди числа 8 управляемы Шани или планетой Сатурн, которая символизирует справедливость, дисциплину, ответственность и тяжелый труд.

Люди, рожденные в эти даты, направляемы к выполнению своих обязанностей по отношению к членам своей семьи и тем, кто приходит к ним в поисках помощи и руководства.

Число 9 (Рожденные 9, 18, 27)

Управляется: Марсом

Они управляемы планетой Марс, которая символизирует силу, мощь и мужество.

Люди, рожденные в эти даты, представляют собой гуманистов, и эти люди рождены для оказания помощи нуждающимся. Они получают внутреннее удовлетворение, вовлекаясь в бескорыстное служение.

