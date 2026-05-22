Украинцев спросили о самых больших страхах: топ-3 переживаний удивил

Граждане Украины в большей степени, чем в среднем граждане ЕС, обеспокоены проблемами бедности, качества образования и старения населения.

В условиях войны украинцы особенно переживают о том, что их дети будут расти в бедности.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса Социологической группы "Рейтинг", которая исследовала социальные вопросы о будущем страны, которые больше всего беспокоят украинцев во время полномасштабной войны.

"В условиях войны украинцы наиболее остро воспринимают риск того, что дети в будущем будут расти в бедности (88% – обеспокоены, 74% – очень обеспокоены)", – отмечают социологи.

Видео дня

Подчеркивается, что в Украине этот вопрос стоит значительно острее, чем в среднем в Европейском Союзе, где очень обеспокоены лишь 40%.

Другие самые сильные переживания

К сильным переживаниям украинцев также относятся:

вопросы качества образования (85% – в целом и 59% – очень обеспокоены);

бедность (84% - в целом и 57% - очень обеспокоены).

"Климат и политические расколы тоже значительно беспокоят украинцев, но в условиях войны уступают социально-экономическим и гуманитарным вопросам", – отметили авторы исследования.

Сравнение ситуации со странами ЕС

Отмечается, что в целом ответы украинцев достаточно схожи со средними показателями в странах ЕС. Иногда разница заключается не столько в общем проценте людей, которые переживают по поводу определенного вопроса, сколько в интенсивности этого переживания.

"Украинцы значительно интенсивнее, чем в среднем граждане ЕС, переживают по поводу бедности, качества образования и старения населения", – показал опрос.

В то же время украинцы несколько меньше переживают по поводу расколов в политике и изменения климата, чем в среднем в ЕС.

Методология опроса

Опрос проводился 15-17 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера. Размер выборки – 1 тысяча респондентов. Формат – случайная выборка мобильных номеров населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95.

Другие опросы среди украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому 57% респондентов считают категорически неприемлемым передачу под контроль России всей Донецкой области Украины в обмен на гарантии безопасности.

В то же время 36% готовы на такую уступку. Впрочем, большинство из них признают, что это сложное условие. Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

Вас также могут заинтересовать новости: