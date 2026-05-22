Какие фрукты и овощи содержат мало клетчатки: диетологи назвали 7 своих фаворитов

Эти продукты обладают множеством полезных свойств.

Потребление достаточного количества клетчатки полезно для здоровья, однако некоторым людям по разным причинам приходится ограничивать употребление таких продуктов. Поэтому издание Real Simple назвало продукты с низким содержанием клетчатки, которые все равно содержат много питательных веществ.

Желтый болгарский перец

"Желтый перец содержит меньше клетчатки, но богат витамином С, который укрепляет иммунитет и украшает любое блюдо", - отметила дипломированный диетолог Бриттани Браун.

Видео дня

Также этот перец содержит значительное количество витаминов группы B, витамина К, витамина Е и полифенолов, которые поддерживают иммунитет, здоровье сердца и обмен веществ. Его легко можно добавлять в различные блюда, такие как супы или пасты.

Канталупа

Этот популярный среди взрослых и детей фрукт имеет относительно низкое содержание клетчатки.

"Канталуп естественно мягкий, имеет высокое содержание воды и обеспечивает витамин С и калий", - говорит диетолог Джонни Рамполла.

В то же время Браун добавила:

"Канталуп также богат бета-каротином, полезным для здоровья глаз и кожи. Он идеален как самостоятельное блюдо или в сочетании со сливочным сыром в качестве простого перекуса".

Картофель без кожуры

Медики часто призывают людей есть картофель вместе с кожурой, ведь в ней содержится большая часть клетчатки.

"Большая часть нерастворимой клетчатки содержится в кожуре, поэтому очищенный картофель хорошо усваивается. Кроме того, он является прекрасным источником калия для здоровья сердца", - отмечает Рамполла.

Шпинат

Несмотря на то, что сырой шпинат не содержит много клетчатки, специалисты советуют тем, кому нужно ограничивать потребление клетчатки, готовить этот листовой овощ.

"Приготовление шпината помогает еще больше смягчить клетчатку, одновременно повышая содержание железа в этом любимом зеленом овоще. Я добавляю свежий или замороженный шпинат в омлеты, супы и пасту в конце приготовления, чтобы быстро повысить питательную ценность блюда", - уверяет Браун.

Банан

Один целый банан может содержать больше клетчатки, чем рекомендует врач за один прием пищи при диете с низким содержанием клетчатки, однако если съесть половину, то это будет идеально.

"Они имеют мягкую консистенцию, поэтому спелые бананы часто легче перевариваются. Бананы также содержат калий для поддержания водного баланса и витамин B6 для выработки энергии", - отмечает Рамполла.

Арбуз

"Арбуз - это один из моих любимых способов охладиться летом. Благодаря своей универсальности в качестве десерта или основы для салата он постоянно присутствует в моем летнем рационе. Кроме того, он содержит очень мало клетчатки и легко усваивается. Я подаю его как освежающий десерт или смешиваю кубики с фетой и базиликом, чтобы получить изысканный гарнир к барбекю", - добавляет Браун.

Также арбуз содержит большое количество витамина C, который укрепляет иммунитет и прекрасно увлажняет организм.

Салат

Салат почти не содержит клетчатки, однако некоторые специалисты могут не рекомендовать его тем, кто придерживается диеты с ограниченным содержанием клетчатки, ведь он требует большего усилия для переваривания, чем вареные мягкие фрукты или овощи.

"Если определенные виды клетчатки вам не подходят, консультация с диетологом поможет подобрать правильный тип и количество для вашего организма, не исключая ее полностью", - отмечает Браун.

Другие советы экспертов по здоровью

Ранее ученые заявили, что средство против старения может быть в вашем рационе. Речь идет о витамине В12, который может играть ключевую роль в выработке энергии и поддержании работы мышц.

Также диетологи ответили, есть ли лучшее время для употребления чернослива для здоровья кишечника. Если вы чувствительны к эффектам чернослива, то вам, вероятно, следует запланировать перекус им в начале дня.

Вас также могут заинтересовать новости: