Три европейские страны планируют запустить проект по разработке ракет большой дальности, – FT

Цель проекта – создание семейства современных ракет наземного базирования с дальностью полета более 2 000 км.

Франция стремится присоединиться к германо-британскому плану по производству новых ракет большой дальности, поскольку Европа спешит усилить свою способность наносить удары в глубь территории России без помощи США, сообщает Financial Times.

По словам пяти человек, знакомых с ходом переговоров, Париж выразил заинтересованность в присоединении к программе Берлина и Лондона по нанесению точных ударов вглубь территории противника. Этот шаг является частью более широкого франко-германского диалога по вопросам обороны.

Издание сообщило, что эти три страны надеются провести трехсторонние переговоры в начале июня.

Видео дня

Программа, объявленная Великобританией и Германией в 2024 году как флагманский проект их оборонного соглашения Trinity House, направлена на создание семейства современных ракет наземного базирования с дальностью полета более 2 000 км, способных поражать военные цели на территории России.

В публикации поясняется, что она приобрела новую актуальность после того, как Дональд Трамп отменил план развертывания батальона, оснащенного ракетами "Томагавк" и другим оружием большой дальности, на американской базе в западной Германии.

Добавляется, что концепция эпохи Байдена была задумана как временное решение, пока Европа развивает собственные возможности нанесения глубоких точных ударов.

Издание сообщило, что страны Европы имеют в своем распоряжении некоторые обычные ракеты дальностью около 300 км и более, но они запускаются почти исключительно с воздуха или с моря.

"Это означает, что европейские истребители, военные корабли или подводные лодки должны были бы войти в спорные воды или воздушное пространство, чтобы нанести удар по целям, расположенным в глубине территории России", – поясняется в статье.

Широкое использование Москвой ракет наземного базирования в Украине – в дополнение к размещению оружия большой дальности в Калининградской области, являющейся анклавом в Балтийском море – побудило европейские страны развивать собственные аналогичные возможности, надеясь, что это поможет сдержать российскую агрессию.

Отмечается, что интерес со стороны Парижа также отражает все более сильное убеждение президента Эммануэля Макрона в том, что разработка современного обычного вооружения станет ценным дополнением к французскому ядерному сдерживанию.

Источник, знакомый с ходом обсуждений, рассказал, что хотя изначально Франция участвовала в переговорах с Германией и Великобританией об объединении усилий для создания ударных сил дальнего радиуса действия, позже Париж отстранился от этого процесса из-за дискуссии о своей ядерной доктрине.

В своей знаковой речи в марте Макрон изложил, как Франция может косвенно защищать своих соседей с помощью ядерного сдерживания, объявив о переговорах с шестью заинтересованными странами, включая Германию.

В то же время президент Франции также подчеркнул важность ракет большой дальности, средств противовоздушной обороны и наблюдения для управления эскалацией "до того, как будет пересечен ядерный порог".

Немецко-британское предложение о нанесении глубоких точных ударов, являющееся частью шестистороннего проекта под названием ELSA, пока остается на концептуальной стадии.

Однако обе страны договорились, что хотят, чтобы в состав вооружения входили крылатые ракеты-невидимки и гиперзвуковое оружие, которое движется со сверхвысокой скоростью по непредсказуемым траекториям, что затрудняет его отслеживание.

Издание сообщило, что среди компаний, участвующих в переговорах, – общеевропейский производитель ракет MBDA и немецко-британский стартап Hypersonica, который в феврале сообщил, что стал первой европейской оборонной компанией с частным финансированием, успешно провевшей испытательный гиперзвуковой полет.

Париж предлагает, чтобы компания ArianeGroup, находящаяся в совместной собственности европейского аэрокосмического концерна Airbus и французской компании Safran, присоединилась к программе по поставке ракетных ускорителей, способных выводить гиперзвуковое оружие в атмосферу Земли.

В настоящее время Ariane производит баллистическую ракету M51 для французской ядерной программы.

РФ использует обедненный уран в ракетах

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам военного обозревателя Вадима Кушникова, в фрагментах российской ракеты Р-60, найденных в Черниговской области после атаки дрона "Герань-2", обнаружили повышенный радиационный фон. Кушников отметил, что использование обедненного урана в таких боеприпасах является "штатной боевой частью советских ракет". Военный обозреватель подчеркнул, что наибольшую опасность такие элементы представляют после разрушения оболочки ракеты. В частности, если такие элементы нанесут вред окружающей среде, попав в почву, а также людям.

Также мы писали, что руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк объяснил, что обедненный уран в оружии используется не из-за радиоактивности, которая на самом деле не слишком высока, а из-за высокой плотности самого металла. Следюк отметил, что речь идет о веществе, которое в 2,5 раза прочнее стали. Это делает обедненный уран как раз отличным материалом для пробивания брони. Что же касается радиационного фона от обедненного урана, то он составляет 12 мкЗв/ч. Эксперт пояснил, что это в десятки раз выше естественного фона, но все еще не является главной проблемой.

Вас также могут заинтересовать новости: