'Следы': 5 причин посмотреть фестивальный хит Алисы Коваленко, который скоро покажут в Украине

Уже в июне фильм можно будет посмотреть на кинофестивалях Docudays UA и Mykolaichuk OPEN.

Уже в июне 2026 года в киевском кинотеатре "Жовтень" состоится украинская премьера документального фильма "Следы" (Traces) режиссерки Алисы Коваленко и сорежиссерки Марисы Никитюк, который уже успел громко заявить о себе на международных кинофестивалях.

В частности, картина вошла в национальный конкурс DOCU/УКРАИНА 23-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, который пройдет с 5 по 12 июня в Киеве. Впоследствии фильм покажут на фестивале зрительского кино "Миколайчук OPEN", который пройдет с 13 по 20 июня в Черновцах.

УНИАН рассказывает, почему стоит не пропустить эту картину.

Международные награды – от Берлинале до Гааги

Мировая премьера фильма "Следы" состоялась на Берлинском международном фестивале в 2026 году в секции Panorama Dokumente, где он получил Зрительский приз. И что важно, лента украинского производства впервые получила главный приз в этой программе.

Впоследствии "Следы" стал лучшим фильмом документального конкурса на фестивале MOVIES THAT MATTER в Гааге. Эта награда открывает для фильма путь к номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Также картина вошла в ТОП-20 фильмов зрительских фаворитов документального фестиваля в Торонто HOT DOCS, а на фестивале Millennium Docs Against Gravity Film Festival в Варшаве она получила специальную награду как "глубоко трогательный фильм, в котором режиссер мастерски сочетает ужасную реальность насилия во время войны с коллективным портретом стойкости" и Smakjam Award за лучший продюсерский проект от польской компании.

Важная тема и изменение роли жертвы

Фильм рассказывает истории женщин из разных регионов Украины – от Донбасса до Херсона и Киевской области – которые пережили насилие во время оккупации или в условиях незаконного заключения. У них разный личный и профессиональный бэкграунд – предпринимательницы, фермерши, учительница украинского языка и литературы, госслужащая – но всех их объединяет то, что они являются членами общественной организации SEMA Украина. Организация является первой в Украине неправительственной организацией, возглавляемой пострадавшими, которая стала движущей силой изменений в сфере противодействия сексуальному насилию, связанному с конфликтом (СНПК).

Фильм затрагивает стигматизированную тему и стремится стать импульсом к диалогу, катализатором перемен – шагом к преодолению молчания и стигмы вокруг этой темы в нашем обществе.

"Мне очень хочется, чтобы люди смогли преодолеть этот внутренний страх и стигму, ведь наш фильм – не только о боли и ужасах. В нем есть свет, надежда, триумф человеческого достоинства над злом. Эта надежда звучит не только в историях пострадавших от военных преступлений СНПК, которые смогли восстановиться, но и нашли в себе силу бороться за справедливость – она может быть вдохновляющей для всех нас. Этот фильм – о преодолении травмы, о восстановлении и стойкости, которые сегодня чрезвычайно важно артикулировать", – говорит режиссер Алиса Коваленко.

Она также отмечает, что, наблюдая за путем восстановления женщин после пережитых травм, ты и сам проходишь определенное внутреннее исцеление.

Личная история режиссерки

Режиссер фильма, Алиса Коваленко, также является членом SEMA Ukraine и активно занимается правозащитной деятельностью – во время пребывания в плену в 2014 году на Донбассе она подверглась насилию. Она стала первой женщиной в Украине, которая открыто заговорила о пережитом СНПК, а впоследствии, в 2019 году, присоединилась к созданию сети SEMA Украина. С тех пор она активно занимается правозащитной и адвокационной деятельностью в сфере СНПК в контексте российско-украинской войны. В 2025 году она также стала членом всемирной сети пострадавших от СНПК, в которую входят представители 19 стран, – SEMA Global Network of Survivors of Conflict-related Sexual Violence.

Именно личный опыт стал одним из толчков к созданию фильма "Следы", что делает его редкой и глубоко ориентированной на пострадавших работой – созданной вместе с сообществом пострадавших и изнутри него. Ее предыдущие документальные работы также были созданы на основе личного опыта, среди них "Алиса в стране войны" (IDFA 2015), "Домашние игры" (Sheffield Doc/Fest 2018), "Мы не погаснем" (Berlinale 2023) и "С любовью с фронта" (CPH:DOX 2025). Все фильмы получили престижные награды на международных кинофестивалях.

Кинофестивали Docudays UA и Mykolaichuk OPEN

Впервые в Украине фильм покажут на 23-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA в национальном конкурсе DOCU/УКРАИНА. Фестиваль проходит в Киеве с 5 по 12 июня и способствует соблюдению и защите прав человека и основополагающих свобод, а также развивает документальное кино в Украине.

Второй фестивальный показ фильма "Следы" в Украине состоится на фестивале зрительского кино Mykolaichuk OPEN в Черновцах с 13 по 20 июня в внеконкурсной программе "Невыдуманное".

Миколайчук OPEN – один из крупнейших кинофестивалей в Украине, основанный в 2022 году. Это первый кинофестиваль, который прошел офлайн во время полномасштабного вторжения. Сегодня фестиваль является площадкой для премьер украинского и мирового кино (более 60 фильмов в 2026 году), ежегодно собирая тысячи зрителей и звездных гостей. В частности, в 2024 году мероприятие посетил голливудский актер Вигго Мортенсен.

Сестринство в команде и на экране

В качестве сорежиссера к команде фильма присоединилась Марися Никитюк, известная в Украине по художественным фильмам "Когда падают деревья" (Berlinale 2018) и "Я, Нина" (PÖFF 2022). Во время полномасштабного вторжения Марися начала активно сотрудничать с фондом "Голоса детей". С детьми и подростками, о которых заботится фонд, она создала трилогию короткометражных фильмов, в которых они размышляют о своем опыте переживания войны.

"Я присоединилась к этому проекту, чтобы поддержать Алису в переживании и осмыслении одной из самых тяжелых тем, которые сегодня существуют. Я знала ее личный путь и понимала, что должна быть рядом, как женщина и как гражданка. "Следы" созданы на основе опыта женской солидарности и сестринства. Это фильм, который не воспроизводит ни образ жертвы, ни образ мстительницы. Нам было важно показать путь – внутреннюю трансформацию героинь: от пережитого насилия к восстановлению субъектности и голоса", – подчеркивает Марися Никитюк.

Продюсерами фильма стали Наталья Либет и Ольга Брегман из кинокомпании 2Brave Productions. Среди их совместных проектов – "Лента времени– Екатерины Горностай из главного конкурса Берлинале 2025, победитель фестиваля в Трайбеке 2023 "Правило двух стен" Дэвида Гутника, фильм "Куба и Аляска" Егора Трояновского с фестиваля Sheffield DocFest и другие.

Это объединение женщин, как и SEMA Украина, работает не только с позиции кино, но и занимается адвокационной кампанией вокруг фильма. Все для того, чтобы, как говорит главная героиня Ирина Довгань в фильме, "иметь средства, чтобы привлечь их к ответственности".

