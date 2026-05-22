Победительницу 'Евровидения-2026' заподозрили в поддержке войны в Украине

Певица DARA пока никак не отреагировала.

Болгарская певица DARA (настоящее имя - Дарина Йотова), которая одержала победу на международном конкурсе "Евровидение-2026" с песней Bangaranga, оказалась в центре нового скандала. Ее заподозрили в поддержке развязанной Россией войны в Украине.

В соцсети X припомнили артистке, как она в декабре 2025-го года в своем Instagram опубликовала букву Z, которой россияне маркируют свою военную технику

"Это фото опубликовано болгарской певицей, которая выиграла Евровидение 2026. Даже не пытайтесь сказать мне, что она не знала значения этого символа и не имела в виду его", - отметила одна из пользовательниц.

Однако другие пользователи и поклонники певицы DARA заступились за нее, призвав остальных не считать ее "ватн*цей"

"DARA не является ватн*цей. Не распространяйте ложную информацию. В последние недели ее бомбили все российские пропагандисты в Болгарии, называя всевозможными плохими словами";

"Z было еще до России... К сожалению, никто не помнит"

"Z из мюзикла "Зорро", она не ватн*ца"

"Это неправда. Я – болгарин… Пожалуйста, не попадайтесь в пропагандистскую ловушку. Болгария голосует за Украину".

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров заявил, что помогал готовить певицу DARA к "Евровидению-2026".

