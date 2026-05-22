ФОПам готовят новые правила: в Украине хотят ввести польскую модель налогообложения

Изменение модели налогообложения возможно после окончания войны в Украине.

В Украине после войны могут изменить правила работы упрощенной системы налогообложения, введя польскую модель, которая предусматривает увеличение лимита дохода для ФОП и дифференцированные ставки налогов.

Народный депутат, председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в интервью изданию SPEKA заявил, что будущее "упрощенки" в виде польской модели зафиксировано в Национальной стратегии доходов.

"Она предусматривает, с одной стороны, значительное увеличение лимита – вплоть до 2 миллионов евро, а с другой – дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов. Система будет рассчитана только на малый бизнес, и здесь нет никаких альтернатив. Но, как я и обещал, до конца войны мы этого делать не будем, и я свое обещание выполняю", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что упрощенная система налогообложения должна существовать исключительно для малого бизнеса и не может быть системообразующей в стране.

"А у нас она сейчас такова, потому что крупный и средний бизнес, совершая преступление, маскируется под малый бизнес с целью уклонения от уплаты налогов. Так не будет", – отметил Гетманцев.

По его словам, честному "белому" бизнесу новая модель не создаст проблем. Он привел пример Польши, где для торговли действует налог в размере 3% от дохода, тогда как в Украине для ФОП третьей группы ставка сейчас составляет 5%, и люди "как работали, так и будут работать, если бизнес действительно малый".

Отдельно нардеп раскритиковал разные лимиты для регистрации плательщиком НДС. Он напомнил, что для бизнеса на общей системе порог составляет 1 миллион гривень, тогда как для ФОП-упрощенцев лимиты значительно выше.

"Для общей системы – 1 миллион гривень, а для ФЛП 3-й группы – до 10 миллионов (или 2-й группы – до 8 миллионов). Мы сами создаем условия: покупайте документы у людей и под них уклоняйтесь от налогообложения. Это абсолютно нелепое решение предыдущих созывов Верховной Рады, в котором нет логики", – сказал Гетманцев.

По его мнению, в Украине должен действовать единый лимит НДС для всех форм бизнеса – независимо от того, является ли это ФОП, ООО или крупной корпорацией.

ФЛП в Украині – останні новини

Премьер-министр Юлия Свириденко по результатам консультаций с МВФ сообщила, что на данный момент введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается.

При этом в конце апреля стало известно, что украинские чиновники и представители Международного валютного фонда (МВФ) находятся на финальной стадии обсуждения введения налога на добавленную стоимость (НДС) для ФЛП. Введение налога, вероятно, отложат до 2027 года.

Европейский Союз рассматривает возможность введения более жестких условий для кредита Украине на 90 миллиардов евро, в частности сделать часть выплат зависимой от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

