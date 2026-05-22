Россия все глубже втягивается в неравные отношения с Китаем, - Foreign Policy

Недавний визит Путина в Китай продемонстрировал, насколько асимметричными стали отношения между Пекином и Москвой.

В феврале 2022 года лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин произнесли фразу "партнерство без границ", придав ей торжественный оттенок всего за несколько недель до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Отношения между странами действительно кажутся процветающими, но недавний визит Путина в Пекин раскрывает их истинную суть, пишет Foreign Policy.

Отмечается, что визит Путина в Китай продемонстрировал, насколько асимметричными стали отношения между Пекином и Москвой. Пока Россия увязла в безнадежной войне и страдает от стагнации экономики, именно Китай решает, как будет выглядеть это партнерство.

В издании напомнили, что с 2022 года Китай всячески помогал российской экономике, например, предоставив рынок сбыта для углеводородов и поставляя критически важные товары, такие как оборудование, и продукцию двойного назначения. Сейчас оборонная промышленность РФ стала сильно зависеть от Китая.

В издании считают, что попытки президента США Дональда Трампа переманить Путина на свою сторону так и не увенчались успехом. Лидер Кремля явно заигрывает с Си, точно так же, как это делал американский президент во время своего визита в Пекин.

Однако, как подчеркнули в издании, Россия не получает от Китая того соглашения, которое хотела бы. Фактически Путин вернулся из Китая с пустыми руками.

Журналисты отметили, что в конечном итоге Россия утратила многие европейские рынки, и теперь нуждается в Китае больше, чем Китай в ней. Пекин же извлекает выгоду из всплеска инвестиций в возобновляемые источники энергии, которые генерируют около 40% его электроэнергии.

Также в издании добавили, что Китай сейчас является основным рынком сбыта российской нефти. Он закупает 50% российского нефтяного экспорта, что составляет 18% китайского импорта. На фоне этого активного товарооборота Пекин смог добиться скидки от российских компаний, которые попали под санкции, несмотря на закрытие Ормузского пролива.

Кроме того, в издании подчеркнули, что асимметрия в отношениях между двумя РФ и Китаем находит отражение в структуре и динамике их торговых связей. Россия экспортирует сырьевые товары: нефть, газ, сельскохозяйственную продукцию и полезные ископаемые. Взамен она получает электронику, автомобили, промышленное оборудование и товары широкого потребления.

Китайские инвестиции не повышают российскую производительность

Более того, в издании отметили, что китайские компании фактически заменили западные, японские и южнокорейские фирмы, которые ушли из России после 2022 года. Например, доля новых китайских автомобилей, продаваемых в России, выросла с менее чем 20% до 57% в период с 2022 по 2025 год.

Китайские автомобильные компании часто объединялись с российскими предприятиями, которые переняли активы, принадлежавшие западным владельцам. Так, например, бывший завод Volkswagen под Калугой сейчас собирает модели для китайского производителя Chery.

Более того, китайские инвестиции не повышают российскую производительность, отметили в издании. Напротив, российская экономика вступила в период низкого роста. Сейчас даже те китайские компании, которые инвестировали в РФ, обеспокоены потерей бизнеса на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.

"Для нас абсолютно необходимо сохранять равные позиции в наших отношениях и помнить, что Россия - великая держава, которая не может быть младшим партнером", - заявил аналитик по вопросам внешней политики Дмитрий Тренин.

Китай не готов безоговорочно поддерживать РФ в войне против Украины

В издании подчеркнули, что поддержка Китая в отношении Украины не является безоговорочной. Пекин официально настаивает на своей нейтральности, а также на словах поддерживает территориальную целостность Украины.

Кроме того, Москва опасается того, что в случае урегулирования войны уже на следующий день китайские подрядчики выстроятся в очередь за проектами по восстановлению Украины, считают в издании.

"Как только война в Украине закончится, озабоченность России по поводу неравноправного характера отношений усилится. Однако к тому времени пространство для маневра у Москвы сузится еще больше", - говорится в статье.

В издании прогнозируют, что Китай останется главным экономическим партнером России. Вероятнее всего, китайские технологии проникнут гораздо глубже, а Китай станет все более популярным направлением для российских туристов.

"Что еще важнее, одержимость Путина грандиозной геополитикой и ведением цивилизационной войны против Запада гарантирует, что Пекин останется его неизбежным партнером. Одним словом, у Пекина есть выбор, а для Кремля пределов этих отношений не видно", - резюмировали в издании.

Путин перед визитом в Китай следил за встречей Трампа и Си

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что российский диктатор Владимир Путин внимательно следил за визитом президента США Дональда Трампа в Китай.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что поездка даст Москве "хорошую возможность обменяться мнениями о контактах, которые Китай поддерживал с американцами".

