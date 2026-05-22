'Не выполняет свой мандат': омбудсмен обвинил Красный Крест в бездействии

Организация даже не пытается выполнить свой мандат по защите прав украинских пленных.

"Красный Крест" не контролирует условия пребывания украинских пленных в российских тюрьмах, оправдываясь тем, что россияне просто не допускают туда их представителей. Однако в Украине такие объяснения считают неискренними и просто отмазкой. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации проекта "Сделано в России. Доставлено в плен".

Омбудсмен привел примеры безразличия и формального подхода этой организации к своей миссии по защите прав пленных. Он отметил, что в свое время Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил убийство 53 украинских военнопленных в Оленевке на временно оккупированных территориях, однако, кроме констатации факта, никакой реакции не последовало.

Также, по его словам, представители МККК игнорируют публичные мероприятия, посвященные теме пленных украинцев, где организация могла бы высказать свою позицию и аргументы. "И сегодня, на этом мероприятии их нет", – добавил омбудсмен.

В комментарии УНИАН он отметил, что "неоднократно" обращался к президенту Красного Креста и предлагал, чтобы организация публично показала, что РФ не допускает их представителей к местам содержания украинцев.

"Это могло бы изменить ситуацию. Мы не требуем, чтобы они давали свои заключения, но если МККК не выполняет свой мандат именно из-за позиции РФ, то МККК должен об этом говорить", – подчеркнул Лубинец.

Также он добавил, что крупнейшим спонсором МККК являются США, которые обеспечивают 37% общего бюджета. Учитывая это, Украина уже обращалась к десяти крупнейшим донорам с предложением повлиять на поведение МККК.

Между тем, сам Красный Крест, по словам омбудсмена, объясняет свою инертность своим нейтральным статусом. В частности тем, что "они не могут давать политических оценок и публично осуждать сторону военного конфликта, что они все должны делать непублично, чтобы изменить ситуацию".

Вопрос обмена пленными 1000 на 1000

Говоря о дальнейших обменах в рамках договоренностей при посредничестве президента США Дональда Трампа в формате "1000 на 1000", Лубинец сказал, что не хотел бы комментировать этот вопрос до фактического осуществления следующего обмена.

"Произойдет ли прорыв или нет, это зависит не только от нас, но украинская сторона делает все, чтобы и обмены, и возвращение гражданских заложников состоялись", – сказал он.

В свою очередь секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов сообщил, что верификацию следующей партии людей на обмен "мы фактически прошли" и сейчас продолжается обсуждение проведения следующих этапов обменов по формату "1000 на 1000".

"Надеюсь, что это будет в ближайшее время. Но я хочу также обратить ваше внимание, что мы работаем и над другими форматами, которые есть в переговорной группе координационного штаба. И поэтому ближайший обмен будет комбинированным: то, о чем нам удалось уже договориться, и какая-то часть будет второго этапа в рамках тысячи", – сказал Усов.

Россия наносит удар по гуманитарной помощи

Как писал УНИАН, Россия нанесла ракетный удар по логистическому хабу Агентства ООН по делам беженцев в Днепре, где хранилась гуманитарная помощь для пострадавших от войны и переселенцев.

В результате атаки склад с запасами примерно на 1 миллион долларов полностью сгорел, также погибли два человека. В УВКБ ООН заявили, что это первый случай, когда объект организации в Украине стал целью обстрела.

