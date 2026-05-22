Переговорный трек под руководством США постепенно исчерпывает себя, – Сибига

Украина выступает за то, чтобы перейти к новому формату переговоров с Россией.

В настоящее время трехсторонний переговорный формат по поиску путей прекращения войны, возглавляемый Соединенными Штатами, находится на паузе. Однако в рамках этого формата постепенно достигается предел возможностей для обсуждения, поскольку одни и те же вопросы рассматриваются по несколько раз. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время ZOOM-брифинга с журналистами.

"Я действительно могу констатировать и скажу, что этот главный трек под американским лидерством сейчас находится на паузе в силу различных обстоятельств. И ситуация на Ближнем Востоке, и другие факторы. Мы заинтересованы в новой динамике, в дальнейших контактах и диалоге, в том числе на уровне переговорных групп. Но у меня тоже сложилось впечатление, что этот формат постепенно достигает уровня исчерпания обсуждений, возможных на таком уровне. Иногда так получается, что обсуждаются одни и те же вопросы уже по несколько раз", – сказал Сибига.

В то же время глава МИД убежден, что нужно выйти на новый формат переговоров с российской стороной.

Видео дня

В этой связи он перечислил два возможных направления.

В частности, во-первых, это более активное участие европейской стороны, Европейского Союза.

"А второе – это встреча на уровне президентов Зеленского и Путина. Мы считаем, что именно такая встреча может принести и конкретный результат, и дополнительный – даже уже не прогресс, а дополнительный импульс для завершения войны. Именно для завершения войны", – заявил Сибига.

Он отметил, что с этой целью Украина обращалась к Турции и другим партнерам, чтобы они содействовали организации такой встречи.

"Мы готовы к ней. Есть предложения с украинской стороны. И мы сейчас считаем, что это в интересах России – принять эту позицию", – заявил Сибига.

Он отметил, что Украина это предлагает, потому что ее поддерживает весь мир, и с учетом состояния российской экономики, потерь российской армии на поле боя, и тех процессов, которые происходят внутри России.

По его словам, время уже не работает на Россию, а наоборот.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине

Как сообщал УНИАН, с 28 февраля, с начала войны США и Израиля против Ирана, представители президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Виткофф, более вовлечены в переговоры с Ираном. Соответственно, в трехстороннем формате переговоров Украина-США-Россия активные встречи не проводятся.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с Соединенными Штатами и Россией в Швейцарии, ОАЭ или Турции. Назывался даже вариант с Азербайджаном.

Также Украина уже давно ждет приезда представителей Трампа, но этого не происходит. Хотя в Москву Виткофф неоднократно наносил визиты.

Вас также могут заинтересовать новости: