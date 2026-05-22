Как избавиться от липкого жира на крышках кастрюль: эксперты назвали простой домашний способ

Чтобы предотвратить образование липких налетов, необходимо тщательно мыть посуду после каждого использования.

Жирные брызги и пищевые загрязнения неизбежны при приготовлении пищи на масле, однако стойкие остатки не должны оставаться на крышках кастрюль. Если говорить о жире, то важно время - очищайте его сразу, пока он не успел застыть. В частности, директор по коммуникациям Американского института уборки Кэти Салливан поделилась лучшим способом удаления липких жирных остатков с крышек кастрюль, пишет martha stewart.

Почему крышки кастрюль становятся липкими и жирными?

Во время приготовления пищи часто используют жиры и масла на сильном огне, что может привести к разбрызгиванию жира на кастрюли, сковородки и крышки. По словам Салливан, чтобы предотвратить образование липких налетов, нужно тщательно мыть посуду после каждого использования.

Лучший способ удалить жирные остатки с крышек кастрюль

Необходимые материалы:

жидкое мыло для посуды;

пищевая сода;

горячая вода;

резиновая лопатка;

бумажные полотенца;

губка или щетка для чистки;

раковина или мойка

Инструкция

Сначала удалите излишки жира - с помощью резиновой лопатки или бумажного полотенца вытрите остатки жира и пищи, не выливайте жир в канализацию, ведь это может привести к засору.

Затем наполните раковину или мойку горячей водой и добавьте несколько капель моющего средства для посуды или немного пищевой соды. Опустите крышку кастрюли и оставьте ее замачиваться на 15-30 минут, чтобы размягчить стойкие, прилипшие остатки.

"Вымойте горячей мыльной водой: с помощью губки или пластиковой щетки вымойте крышку чистой горячей мыльной водой. Начните с менее засаленных предметов, а воду меняйте, если она станет мутной, остынет или перестанет пениться - это гарантирует полное удаление жира", - добавляют в материале.

После этого тщательно промойте крышку под постоянной струей горячей воды или в чистой миске, чтобы удалить остатки мыла или грязи.

Дайте крышке высохнуть на воздухе или используйте бумажные полотенца, чтобы тщательно ее высушить. По словам экспертов, бумажные полотенца могут быть очень полезны для предотвращения переноса остатков жира на ткань.

Другие советы экспертов

