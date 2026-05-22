Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США приостановлены, – Рубио

Он добавил, что США могут вернуться за стол переговоров, если увидят "шанс на успех".

Украина и Россия больше не ведут мирные переговоры при посредничестве США. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Он прокомментировал остановку переговоров и вмешательство США: "Мы вмешались, потому что были единственными, с кем могли общаться и россияне, и украинцы. К сожалению, эти переговоры не дали результатов".

Он добавил, что слухи о том, что США заставляют Украину занимать ту или иную позицию, были "ложными утечками информации" и не соответствуют действительности.

"Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть успешными, мы готовы взять на себя эту роль", – сообщил Рубио.

Он отметил, что пока таких переговоров не ведется, но выразил надежду, что они могут возобновиться:

"Эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не закончится военной победой ни одной из сторон, по крайней мере с традиционной точки зрения определения военных побед".

Напомним, что ранее об исчерпании трека трехстороннего переговорного формата, возглавляемого США, говорил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он добавил, что на последних встречах переговорщиков одни и те же вопросы обсуждались несколько раз. В то же время глава МИД убежден, что нужно выйти на новый формат переговоров с российской стороной.

Добавим, что, по оценке британского полковника Хэмиша де Бреттон-Гордона, работа по заключению перемирия и мирного соглашения продолжается. Он отметил, что укрепление позиции Украины будет способствовать тому, что не нужно будет соглашаться на условия россиян в переговорном процессе.

