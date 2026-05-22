Доллар установил новый рекорд: официальный курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 мая – 44,23 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,27/44,30 грн/долл., а к евро – 51,35/51,37 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 мая остался без изменений и составлял 44,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 2 копейки и составил 51,75 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,08 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался без изменений и составлял 44,45 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составлял 51,70 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

