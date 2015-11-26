Депутаты создали ВСК по проверке нарушений во время выборов в Кривом Роге

Парламент принял постановление об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября 2015 года (№3529).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 229 народных депутатов из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

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Текста проекта постановления на сайте парламента нет, а полный состав ВСК в сессионном зале не оглашался, лишь отмечалось, что в состав комиссии войдут внефракционный депутат Юрий Левченко и депутат от "Оппозиционного блока" Константин Павлов.

Как сообщал УНИАН, городским головой Кривого Рога во время второго тура выборов 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул. По данным ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

18 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал в Facebook об открытии уголовного производства по ст.366 ч.1 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге по заявлению представителей партии «Объединение «Самопомич».

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Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у ЦИК нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов городского головы.

19 ноября Милобог обратился в Днепропетровский админсуд с требованием отменить постановление Криворожской ГТИК об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако после отказал Милобогу в удовлетворении иска.