Джеджула показал 11-месячную дочку и публично обратился к жене, которую прячет (фото)

Счастливый папа опубликовал забавный снимок с малышкой.

Младшей дочери известного украинского ведущего и шоумена Андрея Джеджулы Эмили исполнилось 11 месяцев.

По этому поводу счастливый папа опубликовал в Instagram забавный снимок с малышкой и публично обратился к своей загадочной супруге, личность которой держит в секрете.

Джеджула трогательно называет дочку "мое маленькое солшнышко".

"Это последний месяц, когда мы их считаем с твоей мамой. Тебе сегодня 11! С днем ​​рождения, наша крошка! Ангела-хранителя тебе и легкой судьбы. Люблю тебя. И благодарю тебя, моя любимая, с праздником нас", - отметил ведущий в подписи к фото.

Напомним, в начале мая Андрей Джеджула впервые показал свою третью жену. Правда, лицо своей избранницы он все же решил при этом скрыть. По словам ведущего, его возлюбленная не хочет публичности.

Напомним, у ведущего Андрея Джеджулы есть еще двое детей от разных женщин. Так, в отношениях с певицей Сантой Димопулос родился сын Даниэль, а в браке с блогершей Юлией Реус - дочь Аделина.

