Россия впервые показала новый управляемый боеприпас с дальностью более 100 км (фото)

"КУБ-10МЭ" может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч.

Концерн "Калашников" впервые представил новый управляемый боеприпас тактического класса "КУБ-10МЭ" с дальностью полета более 100 км. Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.

По словам разработчиков, аппарат создали в рекордно короткие сроки с учетом опыта российско-украинской войны.

Ключевые отличия, о которых заявляют – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, а также более высокий уровень защиты от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Видео дня

"КУБ-10МЭ" оснащен системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

По словам россиян, управляемый боеприпас предназначен для поражения легкобронированной техники (например, бронетранспортеров), командных пунктов, позиций ЗРК, самолетов или вертолетов вне укрытий, а также живой силы, включая операторов БПЛА.

Если верить обнародованным данным, "КУБ-10МЭ" может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч. Он может действовать в дневное и ночное время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 10 м/с, в диапазоне температур от -30 °С до +40 °С.

Война дронов – другие новости

По мнению специалистов аналитического центра Atlantic Council, Украина все увереннее перехватывает инициативу в войне беспилотников, нанося удары по ключевым объектам как на фронте, так и глубоко в тылу РФ.

Напомним, недавно было обнародовано видео испытаний нового аэростата, предназначенного для сброса ударных беспилотников Hornet, которые использует Украина.

На обнародованном видео зафиксировано, что аэростат с беспилотником поднялся на высоту около 8250 метров, после чего осуществил автономный сброс аппарата.

После отделения дрон автоматически стабилизировался, перешел в режим планирования и в конце концов упал на землю примерно в 42 км от места запуска.

Таким образом, в сочетании с запуском с аэростата Hornet, вероятно, сможет поражать цели на расстоянии около 190–200 км.

Вас также могут заинтересовать новости: