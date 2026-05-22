'Россияне на ушах стояли': эксперт рассказал об атаке на завод в Ярославле

Украинские дроны обошли московскую противовоздушную оборону, ударив по заводу в Ярославле. Выполнили боевую задачу 20-30 беспилотников. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала".

"Это северо-восточный технологический коридор. Там не только нефтеперерабатывающий завод. Там нефтеперекачивающая станция довольно-таки большая, от которой идёт запитка и Москвы в том числе через неё. Это нефть, в основном нефть Югры, Западной Сибири, идёт перекачка через Урал и дальше, естественно, перераспределение, вплоть до балтийской транспортной системы. Там тоже идёт перекачка, потому, естественно, и сам завод, и система нефтяная там, она одна из основных целей", - сказал он.

По словами эксперта, вчера была серьезная атака. Он подчеркнул, что "там россияне на ушах стояли, сотни беспилотников шло, по крайней мере, в сторону Москвы".

"И, понятно, обходили московское ПВО, то есть просачивались между Беларусью и московской ПВО. И через юг, юго-восток обошли Москву, зашли на Ярославль. Там где-то больше десятка взрывов было. По крайней мере, процентов 20-30 наших беспилотников дошли, выполнили боевую задачу. Уже какие повреждения в Ярославле были нанесены, я думаю, в течение суток Генштаб подтвердит или уже после расшифровки средств оперативного контроля", - отметил Свитан.

Кроме того, он подчеркнул, что украинские дроны уже достают практически до всех НПЗ, даже на Урале.

"Плановая работа идёт - уже рутинная, плановая системная работа по уничтожению российской нефтянки. Она однозначно приносит определённые плоды, уже больше 10% российской нефтедобычи сокращено. А у россиян, кстати, мало кто об этом знает, налогообложение идёт от количества добытой нефти. Потому для нас важно добиться как раз остановки этой добычи", - объяснил он.

Свитан также добавил, что давно не было ударов по портам противника.

"Надо не забывать. То есть порты должны тоже минусоваться, потому что НПЗ - это хорошо. За НПЗ следующее звено - это уже порты. А дальше, естественно, уничтожение нефтетерминалов и хранилищ", - сказал эксперт.

Удары по Ярославлю - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины вновь приложили усилия для нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в российском Ярославле.

Этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории.

Также были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

