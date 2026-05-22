Можно испортить еду и технику: названы 3 ситуации, когда фольга на кухне становится вредной

Алюминиевая фольга часто позволяет решить многие проблемы на кухне: в нее можно завернуть еду, из нее легко изготовить крышку или воронку. В то же время иногда мы бездумно прибегаем к этому подручному материалу, не задумываясь, что он может и навредить. О трех ситуациях, когда использование алюминиевой фольги вредно, рассказало издание Simplyrecipes.

Первый случай – хранение в фольге кислых продуктов. Помидоры, цитрусовые, блюда на основе уксуса, соусы с вином имеют один общий ингредиент – кислоту. Кислота медленно вступает в реакцию с алюминиевой фольгой, что со временем может придать еде едва уловимый металлический привкус, говорится в статье.

Исследовательница пищевых продуктов Джессика Гевин предостерегла от длительного приготовления или хранения кислых продуктов в фольге, поскольку кислота может ее разъесть. Сначала реакция едва заметна, но через некоторое время вы заметите слегка резкий привкус.

Вместо этого, советует издание, такую пищу лучше хранить в стеклянной емкости с крышкой. Если это запеканка – положите между продуктом и фольгой слой пергаментной бумаги, чтобы предотвратить прямой контакт, или вместо нее выберите пищевую пленку.

Вторая ситуация, когда использование фольги даже опасно, – это накрывание еды в микроволновой печи.

"Нагревание фольги в микроволновой печи может вызвать световое шоу, о котором никто не просил. Нам всем об этом говорили с детства, но кто-то до сих пор делает это каждый день", – пояснили авторы.

Как известно, алюминиевая фольга – это металл, а металл в микроволновке может вызвать искру. В лучшем случае ваша еда прогреется неравномерно. В худшем – вы повредите микроволновую печь или даже вызовете пожар.

Вместо этого еду в микроволновке лучше накрывать перевернутой вверх тарелкой или миской, пригодной для использования в микроволновой печи. Влажное бумажное полотенце, положенное на еду, так же хорошо подойдет для сбора брызг, а также будет удерживать пар, чтобы еда не превращалась в резину.

Еще одна ситуация, когда нежелательно использовать фольгу, – это выстилание дна духовки или гриля. Конечно, неприятно мыть духовку, и часто мы покрываем ее дно фольгой для сбора брызг. Но в таком случае нарушаются воздушный поток и циркуляция тепла, что приводит к появлению горячих точек и неравномерному приготовлению.

"Хуже того, при высоких температурах фольга может приплавиться к эмалированному покрытию духовки, вызывая необратимые повреждения. Добавьте к этому опасность поражения электрическим током и пожара, и вдруг "легкая очистка" уже не кажется такой важной", – предупредили в издании.

Вместо этого авторы советуют поставить противень с бортиками на решетку под тем, что вы печете. Он будет собирать капли, не нарушая циркуляцию.

То же самое касается и гриля. Если накрывать решетки фольгой, это будет блокировать пламя, дым и циркуляцию воздуха, которые и создают настоящий вкус и характерную корочку блюд.

"Вы же выбрали гриль именно ради этой поджаренной корочки и аромата дыма; фольга же превращает его фактически в уличную сковороду. Для мелких и деликатных продуктов, таких как овощи или креветки, лучше использовать специальную корзинку для гриля. Так вы сохраните все преимущества гриля и не потеряете половину блюда из-за щелей в решетке", – отметило издание.

Ранее УНИАН писал, какую сторону фольги лучше использовать для упаковки продуктов – блестящую или матовую. Как пояснила диетолог Ипсита Чакраборти, различия во внешнем виде обусловлены производственным процессом. И то, с какой из сторон контактируют пищевые продукты, никак не влияет на безопасность и здоровье. Поэтому использование любой стороны алюминиевой фольги не оказывает существенного влияния на пищу.

