Путин сейчас не слишком радостный, потому что ВСУ стабилизируют фронт, - Рютте

Силы обороны Украины в настоящее время стабилизируют фронт и даже отвоевывают некоторые территории. Это явно не улучшает настроение инициатору войны Владимиру Путину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции.
"Очевидно, что Украина создает сильную оборону. И посмотрите на линию фронта на данный момент – она стабилизируется. Есть даже сообщения о том, что Украина в чистом выражении возвращает себе территории. Не массово, но, по крайней мере, идет стабилизация. И потенциально даже движется сейчас в правильном направлении (на фронте), а не в неправильном. А значит, с запада на восток, а не с востока на запад", – подчеркнул Рютте.
Он считает такое положение дел "удивительным", а украинцев – невероятно изобретательными с точки зрения способности внедрять инновации. И именно это в НАТО изучают на украинском опыте, в том числе применение дронов в боевых условиях и технологий противодействия дронам.
"Я бы не был слишком рад, если бы я был Путиным сегодня. Но я бы никогда не был рад, если бы я был Путиным, и особенно не в последние несколько недель, потому что дела не движутся в приемлемом направлении (для Путина – УНИАН)", – подчеркнул Рютте.
Путин проигрывает войну
По данным немецкого издания Bild, полномасштабное вторжение в Украину, которое должно было вернуть России статус сверхдержавы, на пятый год войны превратилось в катастрофическую проблему для Кремля.
