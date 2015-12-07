"Более тысячи часов в телефонных разговорах": Байден заявил, что чаще общается с Порошенко, чем с женой

Об этом он заявил в ходе брифинга в Киеве.

"Действительно, я только 4 раза был в вашей стране за последние 2 года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я имею прямых бесед с президентом больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом", - заявил Байден.

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На посту вице-президента Джо Байден ранее уже 4 раза посещал Украину. Первый визит был в 2009 году, остальные – после начала Революции достоинства, в частности, в четвертый раз вице-президент США был в Украине в ноябре 2014 года.