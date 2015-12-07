Порошенко проводит встречу с Байденом

13:40, 07 декабря 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который находится в Украине с рабочим визитом.

Байден та Порошенко / twitter.com/poroshenko

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко встретил Байдена на крыльце Дома Городецкого.

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После встречи «с глазу на глаз» состоятся переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров президент Украины и вице-президент США сделают заявления для представителей средств массовой информации.

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