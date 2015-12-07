Порошенко проводит встречу с Байденом
13:40, 07 декабря 2015Политика
929 0
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который находится в Украине с рабочим визитом.
Байден и Порошенко / twitter.com/poroshenko
Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко встретил Байдена на крыльце Дома Городецкого.
Читайте такжеСтало известно, о чем будет говорить Байден во время встреч с Порошенко и Яценюком - СМИ
После встречи «с глазу на глаз» состоятся переговоры в расширенном формате.
По результатам переговоров президент Украины и вице-президент США сделают заявления для представителей средств массовой информации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter