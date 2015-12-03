ГУАМ подписала программу сотрудничества с Японией

Как сообщает департамент политики и коммуникаций МИД Украины, сегодня во время 22-ой министерской встречи ОБСЕ в Белграде (Сербия) состоялась встреча ГУАМ - Япония, в которой приняли участие министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Грузии Георгий Квирикашвили, Молдовы Наталья Герман и Японии Едзи Муто.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего взаимодействия как в контексте решения важных региональных и глобальных проблем, так и в рамках секторального сотрудничества сторон.

Японская сторона подтвердила свою настроенность на поддержку суверенитета и территориальной целостности государств-членов ГУАМ.

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Стороны определили приоритетные направления сотрудничества - укрепление энергетической безопасности и содействие развитию возобновляемой энергетики, продвижение совместного туристического продукта стран-членов ГУАМ, предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, в том числе обращение с отходами, развитие медицины.

Климкин и Муто подписали программу сотрудничества ГУАМ - Япония, которая направлена прежде всего на вопросы экономического развития региона стран-членов ГУАМ и предусматривает разработку конкретных секторальных проектов.