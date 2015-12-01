Порошенко поздравил украинцев с 24-й годовщиной референдума о независимости Украины

«Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года стал эпохальным событием, которое в корне изменило историческую судьбу украинского народа. На вопрос «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» граждане почти единодушно дали положительный ответ, чем заложили надежный фундамент нашего суверенитета», - подчеркнул глава государства.

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По убеждению президента, причинами такой высокой политической активности украинцев стали непоколебимая вера в свои силы и возможности и сформировавшееся в течение многих веков стремление к созданию собственного государства.

«Вековая мечта украинского народа о независимости приобрела политическое воплощение, когда демократическим и легитимным способом был положен конец советскому господству. Все спекуляции и агрессивно-пропагандистские потуги недругов потерпели полное фиаско, рассыпавшись вдребезги», - подчеркнул Порошенко.

Однако, добавил он, «метастазы бывшего СССР и до сих пор отравляют нашу жизнь». «Украинцы, которые считали, что навеки освободились от имперского прошлого, сейчас вынуждены бороться против попыток реванша тоталитаризма», - констатировал президент. «Еще свежи в памяти события, когда 1 декабря 2013 года сотни тысяч патриотов в знак протеста против избиения студентов вышли на Майдан Незалежности и в очередной раз продемонстрировали, что мы - единый украинский народ», - отметил он.

В то же время, подчеркнул Порошенко, как и 24 года назад, Украина сплоченная. «Сегодня мы с оружием в руках даем отпор посягательствам на завоеванные независимость, суверенитет и территориальную целостность. Внешняя агрессия и наш европейский выбор побуждают к активным действиям и преобразованиям. Поэтому главным для власти и всего украинского общества является скорейшее внедрение необходимых для общества и государства изменений, которые приблизят нас к европейскому сообществу», - говорится в обращении главы государства.

По его словам, «уроки прошлого и новейшая история убедительно доказывают, что только в единстве и согласии - залог успеха. Ежедневный труд каждого гражданина, заслуга наших доблестных защитников утверждают веру в непобедимость».

Порошенко убежден, что «все сделанное и то, чего мы, безусловно, достигнем в ближайшее время, будет способствовать дальнейшему развитию страны».