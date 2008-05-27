В госструктурах должны работать только сторонники НАТО

Должностные лица государственных структур всех уровней должны быть сторонниками евроатлантической интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Института трансформации общества профессор Олег СОСКИН во время круглого стола на тему: “Выработка методологии проведения социологических опросов с использованием опыта государств-членов НАТО последних двух волн расширения”, который проходит сегодня в Киеве.

“Евроатлантический вектор украинской внешней политики определен в соответствующих законах Украины, решениях СНБО, указах Президента. Эти нормативно-правовые акты должны выполняться государственными служащими всех уровней – от министров до директоров школ – также как и сотрудниками предприятий и организаций государственной формы собственности”, - считает О.СОСКИН.

По его мнению, если этого не будет происходить, такие лица должны освободить свои должности для сторонников евроатлантических устремлений Украины.

“Это должно стать требованием, критерием и выполняться добровольно, спокойно, но неукоснительно”, - отметил эксперт.