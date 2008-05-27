Гриценко считает, что у Ющенко нет политического будущего

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет политического будущего.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, об этом он сказал в интервью радио "Свобода".

«Человек, имевший свыше 60% поддержки избирателей, и который сейчас имеет, можно спорить, 8%, 10% или 12%, то это человек, не имеющий политического будущего для того, чтобы быть переизбранным на эту же самую должность», - заметил А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, "по-видимому, личная трагедия действующего Президента в том, что, имея тот подъем, который бывает, во-первых, не в каждой стране, а во-вторых, не в каждом даже веке, имея все то, что было в конце 2004 - начале 2005 года, и так, простите, бездарно все это сдать и не достичь позитивного результата, я думаю, что это личная трагедия для него как для политика".

А.ГРИЦЕНКО выразил уверенность, что на этом фоне «мы уже не можем говорить о том, что вокруг Президента ЮЩЕНКО могут сплотиться политические силы, которые еще раз поверят, что он сможет за следующих 5 лет повести страну еще дальше или еще быстрее в Европу, например».