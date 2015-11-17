В Генпрокуратуре объяснили, почему преступления против Євромайдана будут расследовать годами
В Генеральной прокуратуре заявили, что расследование преступлений против участников Евромайдана будет длиться годами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.
Он объяснил, почему так долго расследуются и будут расследоваться такие преступления.
«Для этого есть ряд причин. Только для получения судебного решения в рамках расследования одного дела мы тратим месяцы. Вторая причина — большое количество документов была уничтожена во время тех событий; в начале расследования была собрана достаточная доказательная база; у нас нет никакого содействия расследованию со стороны бывших правоохранителей», - сказал Горбатюк.
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Также, по его словам, для расследования преступлений против «майдановцев» необходимо провести огромное количество различных экспертиз.
«Если у нас 2 тысячи потерпевших, то нам нужно провести только по ним 4-5 тысяч экспертиз», - сказал Горбатюк.
Исходя из этого, он заключил, что расследования всех преступлений против Майдана будет длиться годами.
Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.
Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.
В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.
На сегодняшний день ни один человек за преступления против граждан, совершенные во время массовых акций протеста, не привлечен к уголовной ответственности.