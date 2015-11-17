Генпрокуратура установила личность "обезглавленного" героя Небесной Сотни – журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генпрокуратура провела исследование фото и видео материалов, и имя погибшего официально установили. На фото - тело Героя Украины Игоря Николаевича Сердюка, добровольца 9-й сотни Самообороны Майдана", - говорится в сообщении.

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По его словам, "18 февраля после вооруженного разгона мирной демонстрации в Мариинском парке, когда несколько демонстрантов забили насмерть, а десятки получили ранения, Сердюк и его побратимы на углу улицы Институтской и Крепостного переулка начали строить баррикаду".

"Группа бандитов пошла в атаку на баррикаду, и безоружные бойцы самообороны встретили их лицом к лицу. Игорь был в первом ряду. Выстрел из обреза в упор.... Пуля вошла в переносицу...Как говорит следователь, при переноске тела куртку натянули на голову, которая была полностью залита кровью", - отметил журналист.