Климкин заявил об угрозе Минскому процессу: Не было никакого устойчивого прекращения огня

Об этом в эфире телеканала Ukraine today заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"У нас не было никакого устойчивого прекращения огня. Это было очень хрупкий процесс, и у нас по-прежнему нет уверенности в этом процессе, без полного доступа к Донбассу. Принимая во внимание, повседневные случаи о скрытом оружии, в том числе тяжелых вооружений и танков, и принимая во внимание все виды данных о движениях сил на Донбассе, мы не можем говорить о каком-то реальном прекращении огня", - отметил он.

Читайте такжеКлимкин: поддержка Евросоюза для Украины недостаточна

Министр добавил, что будет держать в курсе зарубежных коллег о текущих событиях на Донбассе. "Потому что теперь весь Минский процесс, особенно отвод вооружения, безусловно, под угрозой. И мы должны прямо говорить об этом", - резюмировал Климкин.