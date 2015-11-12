Климкин: поддержка Евросоюза для Украины недостаточна

Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью польской газете Rzeczpospolita, передает "ЕвроПравда". По его словам, Украина нуждается в более практической поддержке от ЕС для реструктуризации целых отраслей экономики.

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"Мы нуждаемся в политической поддержке, а тем более в практической поддержке. ЕС показывает солидарность с Украиной с помощью санкций, но его благосклонности недостаточно", - сказал Павел Климкин.

Как пример, министр напомнил о поддержке американцев в реформировании ГАИ.

"Американцы поддержали нас в реформировании ГАИ. Раньше она была символом коррупции, беря взятки на каждом шагу.

А сегодня изменения таковы, что люди делают все возможное, чтобы помочь полицейским. Сейчас ЕС должен помочь нам таким же образом перестроить другие институты общественной жизни", - отметил Павел Климкин.