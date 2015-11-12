УКРОП заявил о поддержке кандидатов в мэры Кривого Рога и Николаева от "Самопомочи"

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» заявляет о решительной поддержке кандидатов на должности городских голов Кривого Рога и Николаева от Объединения «Самопомич».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"Александр Сенкевич в Николаеве и Юрий Милобог в Кривом Роге будут противостоять бывшим «регионалам», которые стремятся взять реванш на юге и востоке Украины. Возвращение перекрасившихся представителей прошлого режима будет шагом назад для государства. Это недопустимо после стольких жертв и потерь, которые понесла наша страна в последнее время", - говорится в заявлении.

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В "УКРОПе" подчеркнули, что партия всеми силами противится этому – вместе с другими демократическими силами, стремится не допустить победы представителей «Оппозиционного блока» в ключевых городах юга и востока Украины.

"Поэтому УКРОП призывает местные организации партии в Кривом Роге и Николаеве максимально мобилизовать членов партии, депутатов, активистов и сторонников для поддержки Юрия Милобога и Александра Сенкевича во втором туре выборов городских голов 15 ноября и обеспечить контроль над процессом голосования и подсчета голосов", - сообщили в партии.