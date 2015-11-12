Евродепутаты призвали ВР решить все вопросы, связанные с выполнением Украиной Плана действий по визовой либерализации

Евродепутаты призвали Верховную Раду решить все вопросы, связанные с выполнением Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии группы депутатов Европарламента, которые работают с Украиной: председателя Комитета по иностранным делам Эльмара Брока (группа европейских народников, Германия), докладчика по Украине Яцека Сариуша-Вольского (европейские народники, Польша) и главы делегации в Комитете ассоциации Андрея Пленковича (европейские народники, Хорватия).

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Европарламентарии приветствуют принятые Верховной Радой Украины законы, необходимые для либерализации визового режима, и призывают решить оставшиеся вопросы.

"Мы выражаем благодарность Верховной Раде за принятие пакета законов, необходимых для положительной оценки выполнения Плана действий по либерализации визового режима", - заявили евродепутаты.

Они подчеркнули, что с "удовольствием отмечают этот важный шаг", сделанный после обсуждения с депутатами Европарламента, которое состоялось на минувшей неделе в Киеве с народными депутатами Украины, с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком в рамках межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.

Евродепутаты также отметили "конструктивную позицию" фракций Верховной Рады.

"Эффективно функционирующая и стабильная коалиция проевропейского большинства соответствует запросу украинских граждан. Мы понимаем, что еще есть некоторые нерешенные вопросы, которые необходимо доработать, и призываем все стороны решить их как можно быстрее, чтобы Европейская комиссия до конца года смогла предоставить положительные рекомендации относительно либерализации визового режима", - отметили европейские политики.

По их убеждению, введение безвизового режима между Украиной и ЕС принесет "ощутимые результаты для граждан Украины и способствовать дальнейшей реализации ее европейской перспективы".

Как сообщал УНИАН, 10 ноября ВР приняла ряд законов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

В частности, принят закон о аресте имущества, полученного преступным путем; закон о спецконфискации, закон об уточнении подследственности органов досудебного расследования; закон о создании Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными преступным путем.

Также в первом чтении принят законопроект из «безвизового пакета» относительно немедленного рассмотрения судами исков о принудительном выдворении или задержании с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев или лиц без гражданства.