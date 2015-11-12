Сегодня Рада рассмотрит ряд экономических законопроектов
10:02, 12 ноября 2015Политика
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Сегодня ВР рассмотрит внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно удешевления стоимости газа для населения.
Депутаты также рассмотрят ряд экономических законопроектов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня также предполагается принять решение по проекту постановления о признании геноцида крымскотатарского народа.
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Среди прочего будет рассматриваться законопроект о Государственном бюро расследований.
Депутаты также рассмотрят ряд экономических законопроектов, которые касаются, в частности дерегуляции в агропромышленном комплексе, страхования и управления объектами государственной собственности, а также расходов на охрану здоровья.
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