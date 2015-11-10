После призывов к нардепам принять визовые законы Яценюк прибыл в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе присутствуют также другие представители Кабинета министров.

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В частности, это министр образования и науки Сергей Квит, министр юстиции Павел Петренко, глава МВД Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня должна рассмотреть ряд законопроектов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

Ранее, 8 ноября, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал народных депутатов Украины принять законы, которые предусматривают реальную борьбу с коррупцией на следующей пленарной неделе.

Он подчеркнул, что в первую очередь Рада должна проголосовать за ключевые законы, которые дают возможность Украине получить безвизовый режим для граждан страны.