Яценюк призвал депутатов принять антикоррупционные законы уже на следующей неделе

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал народных депутатов Украины принять законы, которые предусматривают реальную борьбу с коррупцией на следующей пленарной неделе.

Как сообщает Правительственный портал, об этом он сказал сегодня в «10 минутах с Премьер-министром».

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Глава правительства отметил отметил, что такие законы работают во всех странах-членах ЕС. «У украинцев есть национальная цель - стать членами Европейского Союза. Не становитесь на пути этой цели, а сделайте все, чтобы мы вместе прошли этот путь», - подчеркнул Яценюк.

Премьер-министр убежден, что другого пути, кроме пути реформ, не существует: «Все страны-члены Европейского Союза прошли аналогичный путь, который Украина проходит сейчас. Они это делали 20 лет назад. Нам это необходимо делать безотлагательно».

Также Яценюк остановился на повестке дня, которую парламент должен завершить до конца текущего года.

В первую очередь Рада должна проголосовать за ключевые законы, дающие возможность Украине получить безвизовый режим для граждан страны.

Кроме того, на повестке дня принятие пакета законов о системе образования и здравоохранения, а также формирование нового Государственного бюро расследований.

Яценюк также отметил, что правительство Украины 11 декабря отчитается перед украинским народом и парламентом за год своей деятельности.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание после того, как в парламенте не было достаточного количества депутатов для принятия законопроектов, касающихся выполнения Плана действий по визовой либерализации.

Гройсман заявил, что эти законопроекты будут рассматриваться во вторник, 10 ноября.

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Во время заседания в четверг продолжалось выяснение отношений между правительством и парламентом относительно норм этих законопроектов. Депутаты не смогли найти общих подходов. Не хватило голосов для отправки на повторное второе чтение и законопроекта № 2540 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его применении». Также Верховная Рада направила для подготовки к повторному второму чтению в комитет правительственный законопроект о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№3040), который также необходимо принять во исполнение Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.