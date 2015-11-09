ЕС отложил ключевое заседание по определению судьбы безвизового режима для Украины

Об этом "ЕвроПравде" сообщили источники в дипломатическом корпусе. Один из собеседников уточнил, что отсрочка произошла по инициативе Евросоюза. В то же время, оно выгодно прежде всего Украине, поскольку дает Киеву несколько больше времени для выполнения условий по либерализации визового режима с ЕС, отмечает издание.

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В частности, это означает, что законы, которые будут приняты Верховной Радой в течение этой пленарной недели, также будут учтены как успешное выполнение Украиной своих обязательств. Новая дата встречи старших должностных лиц Украины и ЕС в вопросах безвизового диалога пока не обнародуется.

Как сообщало издание, во вторник 10 ноября в Брюсселе должна была состояться закрытая встреча украинских и европейских дипломатов, на которой планировалось принять принципиальное решение о том, объявит ли ЕС в декабре о готовности Украины к отмене виз. Но из-за провала "безвизового дня" 5 ноября шансы на успех Украины на этой встрече резко упали.