Яценюк призывает ЕС и США оставаться объединенными в борьбе с российской агрессией

Об этом он заявил во время выступления на 10-й Рижской конференции, посвященной в этом году теме геоэкономики, вызовов безопасности в информационную эпоху и эпоху гибридных войн, трансатлантического сотрудничества, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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«Мир очень изменился. Моя страна, и не только моя страна - весь свободный мир предстали перед огромными вызовами», - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что международное сообщество переживало так называемую золотую эру после падения Берлинской стены, и напомнил слова Рональда Рейгана: «Господин Горбачев, снесите эту стену».

«Но Путин глухой. Он решил построить новую стену. И решил провести новые границы после Второй мировой войны», - сказал глава правительства Украины.

Яценюк подчеркнул, что эти процессы начались в 2008 году в Грузии: «Откровенно говоря, реакция мира на российскую агрессию против Грузии должна была быть более слаженной. Мы «переварили» эту агрессию. Путин пересек красную линию, и затем российский президент и российский режим решили незаконно аннексировать Крым, вторгнуться в Донецк и Луганск и начать полномасштабную наступательную операцию против независимой страны. Он борется с лидерством свободного мира».

Яценюк отметил, что геополитические вызовы имеют сильное влияние на экономику: «После российского вторжения мы потеряли 20% украинской экономики, военные расходы в бюджете достигли 5%, мы потеряли 65 из 90 шахт, потеряли инфраструктуру. Но самые большие потери - потерянные человеческие жизни».

«Нам надо осознать, что на этот вызов нужно дать ответ», - сказал он.

События в Сирии, по словам Яценюка, еще раз демонстрируют, что президент Путин «снова борется против ЕС»: «Россия решила построить в Сирии военную базу, она является крупнейшим союзником диктатора Башара аль Асада, и они хорошо знают, что этот кризис повлияет на Европейский Союз, ведь миграционный кризис также является катастрофой для ЕС. Он знает это, и вы это знаете».

Глава украинского правительства подчеркнул, что высоко ценит решение ЕС и США о введении санкций против России, «связанных как с незаконной аннексией Крыма, так и с российским вторжением в Донецк и Луганск».

Лучший рецепт и лучший ответ на агрессию - «быть объединенными, действовать смело и всегда быть на первой линии, не позади», подчеркнул Яценюк и добавил, что «российская агрессия против Украины - это не только война против Украины. Он развязал войну против европейских ценностей и ценностей свободного мира».

«Это вторжение, и весь это клептократический тоталитарный режим имеет огромное и ужасное влияние на глобальную экономику. Наша безопасность и наше благополучие под угрозой», - подчеркнул он.

«Поэтому не позволим никому нарушать Устав ООН, подвергать риску наши нации. Давайте оставаться объединенными и бороться за наши права и свободы, и за наши сильные и мощные экономики», - подчеркнул Яценюк.